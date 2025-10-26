Dom, 26 de Outubro

negociação

Funcionário chinês anuncia "consenso preliminar" com EUA sobre comércio

Representantes dos dois países disseram ter discutido formas de abordar adequadamente as questões que preocupam ambas as partes

A China alcançou um "consenso preliminar" em suas negociações comerciais com os Estados Unidos, declarou, neste domingo (26), na Malásia, um funcionário de alto escalão chinês, poucos dias antes de importantes diálogos entre os líderes de ambos os países.

"China e Estados Unidos discutiram de forma construtiva estas (...) formas de abordar adequadamente as questões que preocupam ambas as partes e alcançaram um consenso preliminar", afirmou Li Chenggang, negociador comercial internacional e vice-ministro do Comércio chinês.

Funcionários de Pequim e Washington realizaram dois dias de negociações na Malásia, que terminaram neste domingo, antes da reunião entre o presidente americano Donald Trump e seu homólogo chinês Xi Jinping na Coreia do Sul esta semana.

