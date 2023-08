A- A+

México Funcionário de lanchonete é espancado após pedir para cliente esperar na fila, no México Vítima é um adolescente de 15 anos que trabalhava para juntar dinheiro durante as férias; agressor é procurado pela polícia

O vídeo é assustador. Um homem musculoso abre a porta do que parece ser a cozinha de um restaurante da rede Subway e espanca um dos funcionários, um menor de idade. O adolescente é pego de surpresa pelo primeiro contratempo. Ele é acertado soco após soco até cair, quase mole na borda em que estava apoiado. Quando o agressor vê que o jovem não aguenta mais, que está no chão se protegendo com os braços, ainda solta um chute extra. A gravação ocorreu nesta segunda-feira em San Luis Potosí. Agora a polícia tenta encontrar o autor do ataque, que conseguiu evitar a prisão até o momento, enquanto as imagens do espancamento brutal enchem as redes sociais em meio à indignação dos usuários.

A Procuradoria Geral do Estado informou que o jovem, identificado como Santiago N., tem 15 anos. O ataque o encaminhou diretamente para o pronto-socorro, com "lesões graves que exigiram internação médica". “No momento, o jovem está estável, mas sofreu fraturas no nariz e na maçã do rosto; e está recebendo a devida atenção", esclareceu o Ministério Público em nota. Os pais do menor apresentaram queixa e o órgão já iniciou uma investigação.

“O suposto agressor não ficará impune, ao passo que se buscará a reparação dos danos e garantias de segurança para a vítima”, acrescentou o Ministério Público. “Foi uma agressão astuta, pelo que é visível e palpável. Ontem, assim que fomos informados, foi aberto o expediente de investigação e entrevistada a gerente do menor, e neste momento estamos colhendo a entrevista do menor", declarou o procurador da República, José Luis Ruiz Contreras, em entrevista à Rádio Fórmula.

Segundo a imprensa local, o nome do agressor é Fernando Medina, apelidado de Tiburón, dono de uma academia, Tiburones Gym e especialista em artes marciais. Segundo o El Universal, Santiago trabalhava no local para ganhar dinheiro durante as férias de verão. Medina quis pedir, mas o adolescente pediu que ele esperasse na fila, o que desencadeou o ataque. Um vídeo de outra suposta agressão do mesmo homem foi divulgado nas redes sociais.

O governador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmou: “O ataque ao jovem trabalhador não ficará impune. Desejo a pronta recuperação do jovem trabalhador agredido em seu local de trabalho, oferecemos a ele todo o atendimento médico que necessita. A agressão covarde não ficará impune, já solicitamos a intervenção da Procuradoria Geral do Estado neste caso. Ninguém acima da lei."

“No pasó por mi mente que ese tipo fuera tan salvaje y tan feroz” dijo Santiago, el joven que fue golpeado por Fernando “El Tiburón” Medina en un #Subway de San Luis Potosí. Así narra lo que pasó: pic.twitter.com/y2QOIVfNBg — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 4, 2023

Veja também

espanha Região turística na costa espanhola é confinada por incêndio