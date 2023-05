Funcionário do Burger King urina na própria roupa após ser proibido de ir ao banheiro. Veja vídeo

A- A+

Um funcionário de uma franquia da rede Burger King, em Aracaju (SE), afirma ter urinado na roupa após ser proibido de deixar o trabalho para ir ao banheiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jovem conta que, caso saísse do local durante o expediente, poderia ser demitido.

O caso aconteceu na última quinta-feira, no Shopping Jardins, na capital sergipana. Em seu relato, o funcionário diz que há penalidades diferentes para quem sai do quiosque em horário do expediente. Da primeira vez, o trabalhador recebe uma advertência. Da segunda, é suspenso. Da terceira, há demissão por justa causa.

"Eu acabei de mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui", conta o funcionário no vídeo.

O rapaz, que se identifica como José Vinicius, conta que a gerente da unidade não esteve no quiosque naquele dia e, por isso, ele estava sem poder ir ao banheiro desde as 10h — o vídeo foi gravado às 14h40. Ele acrescentou que, no dia anterior, teria levado uma advertência por ter ido embora quando finalizou a carga horária do dia.

"Parece até piada, hoje acabei me urinando no quiosque porque não foi ninguém lá (...) Não posso sair do quiosque porque levo advertência, já recebi uma ontem porque não quis fazer hora extra. Exatamente, levei advertência porque não fiz hora extra, isso é revoltante! Totalmente inaceitável", escreveu o rapaz na publicação do vídeo.

Especialista em direito processual e material do trabalho, Marcel Zangiácomo, diz que o funcionário tem o direito de discutir judicialmente uma rescisão indireta, uma espécie de " justa causa ao contrário", em que o empregado sai do emprego com indenização do empregador.

— O empregado pode entrar com uma ação judicial com pedido de rescisão indireta em decorrência do fato, inclusive acumulado com danos morais. Particularmente, entendo que, se houve prova efetiva dessa proibição, há sim a possibilidade de uma condenação por danos morais. Além disso, o próprio Ministério do Trabalho pode ser acionado neste caso para investigar o que de fato ocorreu e se isso vem ocorrendo com outros empregados — explica Zangiácomo

O que diz o Burger King

Em nota, o Burger King lamentou o ocorrido e afirmou que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas:

"Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, no Shopping Jardins, localizado em Sergipe, e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis."

Confira o vídeo:

Veja também

REINO UNIDO Fundador de rede de golpe em grande escala é condenado a mais de 13 anos de prisão