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RIO DE JANEIRO

Funcionário morre após acidente durante montagem do show da Shakira em Copacabana

Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu

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Funcionário morre após acidente durante montagem do show da Shakira em CopacabanaFuncionário morre após acidente durante montagem do show da Shakira em Copacabana - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um técnico em segurança do trabalho morreu na tarde deste domingo (26) durante a montagem do palco para o show da Shakira em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Ele teria sofrido um acidente sendo esmagado por parte de uma estrutura. Segundo a Polícia Militar, o funcionário chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

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Segundo a organização, o palco que está sendo montado é o maior dos shows do "Todo Mundo no Rio". A estrutura, de 1,5 mil metros quadrados terá quase o dobro do tamanho daquele usado por Madonna em 2024.

Matéria em atualização.

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