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RIO DE JANEIRO Funcionário morre após acidente durante montagem do show da Shakira em Copacabana Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu

Um técnico em segurança do trabalho morreu na tarde deste domingo (26) durante a montagem do palco para o show da Shakira em Copacabana, Zona Sul do Rio.



Ele teria sofrido um acidente sendo esmagado por parte de uma estrutura. Segundo a Polícia Militar, o funcionário chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

Segundo a organização, o palco que está sendo montado é o maior dos shows do "Todo Mundo no Rio". A estrutura, de 1,5 mil metros quadrados terá quase o dobro do tamanho daquele usado por Madonna em 2024.

Matéria em atualização.

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