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Funcionário morre eletrocutado enquanto fazia manutenção da rede aérea do Metrô do Recife

De acordo com a CBTU, o caso aconteceu entre as estações Tejipió e Coqueiral

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Funcionário morre eletrocutado enquanto fazia manutenção da rede aérea do Metrô do RecifeFuncionário morre eletrocutado enquanto fazia manutenção da rede aérea do Metrô do Recife - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Um funcionário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) morreu após ser eletrocutado enquanto trabalhava na manutenção da rede aérea do Metrô do Recife, na madrugada desta quinta-feira (11).

De acordo com a companhia, o caso aconteceu entre as estações Tejipió e Coqueiral. O corpo do homem, de 40 anos, não teve nome revelado, e foi retirado ainda durante a madrugada. O socorro foi feito por duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que informou que, quando chegou ao local, a vítima já havia morrido.

"A equipe de salvamento realizou a retirada do corpo, deixando a ocorrência sob responsabilidade das autoridades competentes", completou..

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Apesar do falecimento do trabalhador, na manhã desta quinta, o modal segue funcionando normalmente. Segundo a CBTU, este é o primeiro registro de morte de um funcionário em 42 anos de operação do Metrô do Recife.

A CBTU informou que segue em apuração para poder emitir um posicionamento oficial.

A Folha de Pernambuco também entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em busca de mais informações. Em nota, a PCPE informou que "registrou, por meio da Central de Plantões da Capital, uma ocorrência de morte acidental no bairro de Tejipió, na madrugada desta quinta-feira (11), que vitimou um homem de 40 anos". "As investigações foram iniciadas e seguem sob a responsabilidade da Delegacia de Jardim São Paulo."

A reportagem também entrou em contato com o Sindicato dos Metroviários, e também espera por resposta.

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