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LUTO Funcionário morre eletrocutado enquanto fazia manutenção da rede aérea do Metrô do Recife De acordo com a CBTU, o caso aconteceu entre as estações Tejipió e Coqueiral

Um funcionário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) morreu após ser eletrocutado enquanto trabalhava na manutenção da rede aérea do Metrô do Recife, na madrugada desta quinta-feira (11).

De acordo com a companhia, o caso aconteceu entre as estações Tejipió e Coqueiral. O corpo do homem, de 40 anos, não teve nome revelado, e foi retirado ainda durante a madrugada. O socorro foi feito por duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que informou que, quando chegou ao local, a vítima já havia morrido.



"A equipe de salvamento realizou a retirada do corpo, deixando a ocorrência sob responsabilidade das autoridades competentes", completou..

Apesar do falecimento do trabalhador, na manhã desta quinta, o modal segue funcionando normalmente. Segundo a CBTU, este é o primeiro registro de morte de um funcionário em 42 anos de operação do Metrô do Recife.

A CBTU informou que segue em apuração para poder emitir um posicionamento oficial.

A Folha de Pernambuco também entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em busca de mais informações. Em nota, a PCPE informou que "registrou, por meio da Central de Plantões da Capital, uma ocorrência de morte acidental no bairro de Tejipió, na madrugada desta quinta-feira (11), que vitimou um homem de 40 anos". "As investigações foram iniciadas e seguem sob a responsabilidade da Delegacia de Jardim São Paulo."

A reportagem também entrou em contato com o Sindicato dos Metroviários, e também espera por resposta.

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