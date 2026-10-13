A- A+

tecnologia Funcionário saudita é preso por suposta escuta escondida em escritório da OpenAI FBI investiga caso; se condenado, homem pode enfrentar pena de até 5 anos de prisão e multa de US$ 250 mil

Um funcionário saudita da OpenAI foi preso após uma investigação descobrir que ele havia instalado secretamente um dispositivo de gravação em um de seus escritórios em São Francisco, informaram a empresa de tecnologia e promotores federais nesta terça-feira.

"Descobrimos um dispositivo de gravação sofisticado que estava escondido dentro de um dos nossos escritórios" e "encaminhamos o assunto ao FBI", declarou a OpenAI à AFP em um comunicado.

A equipe de segurança da OpenAI encontrou o dispositivo no final do mês passado, e o funcionário, de nacionalidade saudita, foi preso em 9 de outubro, informou o Departamento de Justiça dos EUA.

Identificado como Abdulrahman Alfozan, de 35 anos, o homem foi preso em 9 de outubro e compareceu nesta terça-feira ao tribunal federal.

Imagens divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram os supostos dispositivos instalados na sala de conferências da diretoria da empresa.

Segundo o diretor do FBI, Kash Patel, o objetivo das escutas era "capturar comunicações sensíveis sobre a tecnologia de superinteligência da empresa".

De acordo com a denúncia, Alfozan trabalhava como engenheiro na OpenAI desde julho de 2025.

O primeiro dispositivo, de gravação de áudio, foi encontrado por funcionários por volta de 30 de setembro, inserido em ma porta USB na parte traseira de uma televisão, localizada em uma sala executiva de conferências em um dos prédios da empresa em São Francisco.

A OpenAI comunicou que o dispositivo, que estava escondido em pedaços de papel higiênico, foi instalado por volta de 28 de setembro e continha conteúdo criptografado.

Veja também