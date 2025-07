A- A+

Pernambuco Funcionário sofre acidente com carro de R$ 450 mil do influencer Galeroso; veículo não tinha seguro O funcionário e o passageiro do veículo sofreram ferimentos leves

Arthur Buarque, mais conhecido como Galeroso, por sua atuação como influencer nas redes sociais, sofreu um susto nesta quarta-feira (23).

Um funcionário do influenciador sofreu um acidente com o carro de luxo de Galeroso na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Rio Doce, em Olinda.

Em imagens divulgadas por Arthur, é possível ver o estrago causado no veículo, que girou e bateu com violência em um poste.

O motorista do veículo no momento, um funcionário do influencer, e o passageiro, seu amigo, não sofreram ferimentos graves.

Identificado como Victor Hugo, o funcionário de Arthur relatou em seus stories que não estava em alta velocidade e que o carro de luxo derrapou em uma poça de água da chuva.

Segundo o influencer, o veículo, uma BMW modelo M2, que custa aproximadamente R$ 450 mil, não tinha seguro.



