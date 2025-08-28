A- A+

DEFESA CIVIL Funcionários da cidade no RJ são presos acusados de dopar e abandonar cães, que acabavam mortos Oito animais foram resgatados no momento em que eram deixados em local ermo, para dificultar sua localização

Seis funcionários da Defesa Civil de Cordeiro, na Região Serrana do Rio, foram presos, nesta quarta-feira, por policiais civis da 154ª DP (Cordeiro) acusados de dopar e abandonar para morrer cães indesejados. Oito animais que haviam acabado de ser deixados, sob a influência de medicamentos, num local ermo na área rural do município foram resgatados e encaminhados para tratamento veterinário.

Quando foi flagrado, os suspeitos estavam uniformizados e usando uma viatura oficial, informou a Polícia Civil. Eles estavam colocando os cachorros no automóvel. Foram encontrados com o grupo seringas e frascos de sedativos.



O delegado Gilberto Soares, titular 154ª DP, disse que nos últimos três meses muitas ocorrências de envenenamento em série de cães tanto em Cordeiro como também na cidade de Macuco vêm sendo registradas. Todas elas nas zonas rurais dos municípios.

— Houve uma investigação a respeito que culminou com a prisão desses indivíduos. Conseguimos fazer uma campana, monitorando por meio de vídeo toda a dinâmica criminosa, e conseguimos, ao final, além das prisões em flagrante, coletar os animais e encaminhá-los para o veterinário para o devido tratamento — disse Soares.

Os presos autuados em flagrante pelo crime de maus-tratos. Eles foram encaminhados para a Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) e passarão por uma audiência de custódia. As investigações continuam para apurar possíveis outros casos.

O Globo entrou em contato, por e-mail, com a Prefeitura de Cordeiro e ainda não recebeu um posicionamento sobre a prisão dos seis funcionários da Defesa Civil. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.

