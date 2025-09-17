greve
Funcionários da Embraer entram em greve por tempo indeterminado
A paralisação ocorre em meio a negociação salarial
Os metalúrgicos da Embraer decretaram greve por tempo indeterminado na unidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo o sindicato local, a paralisação ocorre em meio a negociação salarial.
"A reivindicação é reajuste salarial de 11%, benefício de R$ 1 mil e assinatura de convenção coletiva. A decisão foi aprovada em assembleia, nesta quarta-feira (17)", disse o sindicato.
Na unidade de São José dos Campos, a folha de pagamento da Embraer conta com cerca de 15 mil funcionários. Por lá a companhia fabrica jatos comerciais e executivos, sistemas e equipamentos e mantém um centro de desenvolvimento.