Funcionários de Cuba e EUA têm reunião incomum em Washington

Um diplomata do alto escalão cubano se reuniu com funcionários americanos esta semana em Washington, mas sem conseguir avanços significativos na demanda de Cuba de ser removida da lista de países que apoiam o terrorismo, informaram fontes diplomáticas em ambos os países nesta quinta-feira (14).

O vice-chanceler cubano, Carlos Fernández de Cossío, se encontrou com dois altos funcionários americanos para a América Latina: Brian Nichols, do Departamento de Estado, e Juan González, da Casa Branca, de acordo com a versão.

As reuniões ocorreram às vésperas de Cuba sediar na sexta-feira uma cúpula de dois dias do G77+China, um grupo composto por cerca de cem países da Ásia, África e América Latina, com o objetivo de promover uma "ordem internacional menos injusta".

Essas discussões a esse nível de representação entre Estados Unidos e Cuba são pouco comuns, mesmo quando Washington e Havana mantêm um diálogo regular sobre questões migratórias e combate ao crime internacional.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump encerrou a política de abertura em relação a Cuba iniciada por seu antecessor, Barack Obama, e voltou a colocar a ilha comunista em sua lista de países que apoiam o terrorismo, ao lado do Irã, Coreia do Norte e Síria.

Quando assumiu a Casa Branca em 2021, o presidente Joe Biden prometeu rever essa política, mas seu discurso se endureceu após a repressão das manifestações antigovernamentais na ilha em julho daquele ano.

Havana tem dado prioridade à sua remoção da lista de países apoiadores do terrorismo e lamenta a falta de vontade política da administração Biden antes das eleições presidenciais americanas de novembro de 2024, de acordo com um funcionário cubano que não quis ser identificado.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, o vice-chanceler cubano se reuniu com Nichols na segunda-feira e os dois funcionários discutiram "direitos humanos, imigração e outros temas de interesse bilateral".

"Ainda não tomamos nenhuma decisão que possa anunciar hoje", disse à imprensa sobre a remoção de Cuba da lista.

Em março deste ano, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que Washington estava longe de se encaminhar nessa direção e que Havana não havia tomado medidas suficientes.

Em 1962, os Estados Unidos impuseram um embargo comercial e financeiro a Cuba que perdura até hoje.

