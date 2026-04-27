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Funcionários do Google pedem que CEO bloqueie uso de IA para fins militares dos EUA

"A única forma de garantir que o Google não seja associado a esse tipo de dano é rejeitar qualquer trabalho classificado", prossegue o texto

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Funcionários do Google pedem que CEO bloqueie uso de IA para fins militares dos EUAFuncionários do Google pedem que CEO bloqueie uso de IA para fins militares dos EUA - Foto: Josh Edelson/AFP

Mais de 500 funcionários do Google assinaram nesta segunda-feira (27) uma carta aberta ao CEO, Sundar Pichai, pedindo que ele se recuse a permitir que o governo dos Estados Unidos use a tecnologia de inteligência artificial (IA) da empresa em operações militares sigilosas.

"Queremos ver a IA beneficiar a humanidade, e não ser usada de maneiras desumanas ou extremamente prejudiciais", diz a carta, enviada a Pichai. "Isso inclui armas autônomas letais e vigilância em massa, mas vai além."

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"A única forma de garantir que o Google não seja associado a esse tipo de dano é rejeitar qualquer trabalho classificado", prossegue o texto. "Caso contrário, esses usos podem ocorrer sem o nosso conhecimento ou sem que tenhamos poder para impedi-los "

Após um conflito entre o Pentágono e a Anthropic, grandes empresas de tecnologia estão sob pressão para definir uma posição sobre o uso militar e de seus produtos de IA.
 

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