Funcionários públicos no Canadá iniciam greve por melhores salários

Mais de 155 mil funcionários públicos no Canadá iniciaram uma greve, nesta quarta-feira (19), para exigir aumento salarial, e são esperadas interrupções nos serviços federais de impostos, imigração e passaporte – anunciou o sindicato da categoria.

Após meses de negociações com o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau, a Aliança da Função Pública do Canadá (AFPC) disse que não conseguiu chegar a um acordo, de modo a compensar a defasagem entre salário e custo de vida.

De acordo com o sindicato, espera-se que quase um terço dos funcionários públicos canadenses se mobiliza em piquetes em mais de 250 locais.

A última vez que o país teve uma greve dessa envergadura foi em 1991.

"Estamos no começo de uma greve histórica (para chegar) a um acordo que leve o custo de vida em consideração", disse o presidente da AFPC, Chris Aylward, à imprensa.

Entre outras reivindicações, os servidores públicos buscam um aumento salarial de 13,5% durante três anos, ou 4,5% ao ano para acompanhar a inflação. O governo respondeu, oferecendo 9% distribuído em três anos.

A taxa de inflação do Canadá desacelerou para 4,3% ano a ano em março, após atingir um pico de mais de 8% em junho.

O sindicato também quer mais flexibilidade para o teletrabalho. Depois que as restrições pela pandemia da Covid-19 foram suspensas, os funcionários públicos que trabalhavam remotamente deveriam retornar aos seus escritórios de dois a três dias por semana até 31 de março.

