Fundação Altino Ventura recebe homenagem Comenda Santa Dulce dos Pobres do Senado Federal

Em Sessão Solene no Senado Federal, a Fundação Altino Ventura (FAV) fez parte do grupo de instituições e personalidades que receberam a entrega da Comenda Santa Dulce dos Pobres, nesta terça-feira (12).

A honraria entregue em Brasília reconhece associações e pessoas responsáveis por prestar serviço à sociedade brasileira nas áreas social e de saúde.

A FAV tornou-se a primeira instituição de Pernambuco agraciada com o reconhecimento nacional.

A Fundação Altino Ventura foi indicada a participar do evento pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE) e aprovada pelos outros parlamentares do estado, Humberto Costa (PT-PE) e Teresa Leitão (PT-PE).

Além dos senadores, também acompanharam a homenagem o presidente do Conselho Curador e cofundador da instituição, Marcelo Ventura; a coordenadora do Departamento de Investigação Científica, Camila Ventura; e o diretor de Operações, Rogério Freitas.

Atuação da FAV

A Fundação Altino Ventura (FAV) foi fundada em 1986, com um trabalho reconhecido no atendimento gratuito e especializado em oftalmologia e na reabilitação de pessoas com múltiplas deficiências, com foco na população de baixa renda.

De acordo com a instituição, ao longo de quase quatro décadas de atuação, já foram realizados mais de 24 milhões de procedimentos médicos e terapêuticos, beneficiando cerca de 2 milhões de pacientes.

Na área de reabilitação, por exemplo, a FAV atende cerca de 7.900 usuários anualmente.

Segundo Liana Ventura, presidente do Conselho Diretor da FAV, essa homenagem é o reconhecimento de quase quatro décadas de trabalho árduo.

“A Comenda Santa Dulce dos Pobres nos inspira a continuar ampliando nossos serviços, formando profissionais e investindo em pesquisas que fazem a diferença. Assim como Irmã Dulce, acreditamos que a solidariedade e a dedicação podem mudar realidades e gerar esperança”, afirmou.

Liana Ventura, presidente do Conselho Diretor da FAV. Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Comenda Santa Dulce dos Pobres.

O Senado Federal instituiu a Comenda Santa Dulce dos Pobres em homenagem à religiosa baiana canonizada em 2019 e reconhecida por sua incansável dedicação aos mais pobres.

Junto a instituição pernambucana, foram reconhecidos com a Comenda Santa Dulce dos Pobres: a Santa Dulce dos Pobres (in memoriam), representada por sua sobrinha Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes; o médico Henrique Duarte Prata, diretor do Hospital de Amor (SP); Frei Hans Stapel, fundador da Fazenda da Esperança; a Comunidade Filhos da Misericórdia – Fundação São Padre Pio de Pietrelcina (PB); a Associação Peter Pan (CE); e a Obra Social Dona Meca (RJ).

