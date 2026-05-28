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SAÚDE

Fundação Altino Ventura (FAV) recebe novos equipamentos para ampliação de centro cirúgico

Cerimônia oficial contará com a presença representantes do Ministério da Saúde e da própria FAV, entre outras autoridades

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Fundação Altino Ventura (FAV) recebe novos equipamentos para ampliação de centro cirúgico Fundação Altino Ventura (FAV) recebe novos equipamentos para ampliação de centro cirúgico  - Foto: Ewerton Gonçalves

A Fundação Altino Ventura (FAV), localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, realizará nesta sexta-feira (29) a cerimônia oficial de entrega de novos equipamentos para ampliação do Centro Cirúrgico Oftalmológico.

Com início às 9h, o evento contará com a presença representantes do Ministério da Saúde e da própria FAV, entre outras autoridades.

Com a nova entrega, viabilizada por meio de recursos do Ministério da Saúde, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas e com investimentos do Novo PAC, a unidade passa a contar com um parque tecnológico reforçado por aparelhos de ponta para diagnóstico, tratamentos a laser e procedimentos cirúrgicos complexos.

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Entre os novos equipamentos incorporados ao centro cirúgico da FAV estão:

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