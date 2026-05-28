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SAÚDE Fundação Altino Ventura (FAV) recebe novos equipamentos para ampliação de centro cirúgico Cerimônia oficial contará com a presença representantes do Ministério da Saúde e da própria FAV, entre outras autoridades

A Fundação Altino Ventura (FAV), localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, realizará nesta sexta-feira (29) a cerimônia oficial de entrega de novos equipamentos para ampliação do Centro Cirúrgico Oftalmológico.

Com início às 9h, o evento contará com a presença representantes do Ministério da Saúde e da própria FAV, entre outras autoridades.

Com a nova entrega, viabilizada por meio de recursos do Ministério da Saúde, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas e com investimentos do Novo PAC, a unidade passa a contar com um parque tecnológico reforçado por aparelhos de ponta para diagnóstico, tratamentos a laser e procedimentos cirúrgicos complexos.

Entre os novos equipamentos incorporados ao centro cirúgico da FAV estão:

02 Microscópios Cirúrgicos Apramed MC3000R: Equipamentos de alta precisão que garantem melhor visibilidade e segurança ao cirurgião durante os procedimentos intraoculares;



02 Biômetros Óptico Tomey OA2000: Tecnologia de coerência óptica avançada que realiza cálculos de alta precisão para implantes de lentes intraoculares;



02 Vitreófago com Facoemulsificador Bausch + Lomb Stellaris Elite: Plataformas integradas de última geração voltadas para cirurgias de catarata e procedimentos de retina (vitrectomia);



02 Lasers Verdes JTage Emerald: Equipamentos de fotocoagulação a laser fundamentais para o tratamento de patologias retinianas, como a retinopatia diabética;



02 YAG Lasers ARC Laser Q-Las: Tecnologia voltada para procedimentos ambulatoriais precisos, incluindo capsulotomias e iridotomias.

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