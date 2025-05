A- A+

DOAÇÃO Fundação Altino Ventura lança campanha para arrecadar cadeiras de rodas para crianças Contribuição pode ser feita no site oficial da campanha ou através do Pix

A Fundação Altino Ventura (FAV) lançou a campanha solidária Anjos Sobre Rodas, com o objetivo de arrecadar cadeiras de rodas personalizadas para crianças com múltiplas deficiências atendidas no Centro Especializado em Reabilitação IV da instituição.

Muitas dessas crianças não dispõem de cadeiras adequadas às suas necessidades diárias de mobilidade e conforto, o que compromete o tratamento e a qualidade de vida.

A meta inicial da campanha é conseguir 50 cadeiras de rodas adaptadas até o fim de 2025.

A iniciativa conta com a parceria da Pizzaria Atlântico, que, com apoio de outros colaboradores, já viabilizou a doação de 20 cadeiras, além de outras 10 que estão em processo de entrega.

Como contribuir:

As doações podem ser feitas diretamente no site oficial da campanha ou via Pix, utilizando a chave [email protected].

Veja também