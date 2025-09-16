A- A+

Saúde Fundação Altino Ventura promove recadastramento para pacientes com catarata Dados de contato devem ser atualizados para facilitar o acesso da população aos programas da instituição

A Fundação Altino Ventura (FAV) iniciou uma ação especial para pacientes com diagnóstico de catarata, a partir de setembro.

Aqueles que necessitam do atendimento oftalmológico da FAV devem realizar um recadastramento de dados e contatos através de um formulário online.

Os pacientes poderão fornecer informações pessoais e de saúde de forma livre e espontânea, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Os dados serão tratados com sigilo, segurança e uso exclusivo para os fins desta ação, não havendo qualquer compartilhamento não autorizado.

Após a análise dos dados pela equipe da Fundação, os pacientes serão posteriormente contatados para receber orientações sobre o acesso ao tratamento oftalmológico.

A iniciativa busca atualizar os dados, uma vez que tentativas anteriores de comunicação não obtiveram êxito, seja por mudanças de número telefônico, áreas sem cobertura, ausência de retorno ou falta de atendimento às chamadas realizadas.

Em breve, o recadastramento será expandido para os pacientes com diagnósticos na Retina, Glaucoma e Córnea.



