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Saúde Fundação Altino Ventura recebe novos equipamentos do Novo PAC para parque tecnológico do Recife Capital pernambucana reforçou o parque tecnológico da instituição na área ambulatorial e no bloco cirúrgico

Dando continuidade ao processo de modernização e descentralização de sua estrutura, a Fundação Altino Ventura (FAV) recebeu novos equipamentos médicos para a sua sede no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, na última sexta-feira (5).

O momento marcou a segunda etapa da entrega de investimentos viabilizados por meio do Novo PAC e do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que foi realizada no dia 29 de maio, na filial de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A capital pernambucana reforça o parque tecnológico da instituição na área ambulatorial e no bloco cirúrgico, ampliando a capacidade de atendimento e a segurança dos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A incorporação tecnológica inclui plataformas integradas para cirurgias de catarata e retina, microscópios cirúrgicos de alta precisão para procedimentos intraoculares, biômetros ópticos para cálculo de implantes de lentes.



Além disso, tecnologias laser voltadas para o tratamento de doenças retinianas e procedimentos ambulatoriais especializados também passaram a compor os equipamentos da instituição.

Para a presidência da FAV, a consolidação da parceria com o Governo Federal representa um divisor de águas na assistência oftalmológica pública do Estado.



Segundo a gestão, o aporte de tecnologia de ponta vai acelerar o giro de atendimentos, reduzir o tempo de espera nas filas e garantir um diagnóstico ainda mais assertivo e humano para milhares de pacientes de todas as regiões de Pernambuco.



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