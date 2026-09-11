Sex, 11 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta11/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

Fundação Altino Ventura retoma entrega de próteses oculares no Recife

Solenidade no bairro da Iputinga marca a entrega dos primeiros 25 dispositivos a pacientes atendidos pelo CER IV

Reportar Erro
Fundação Altino Ventura (FAV), no bairro da IputingaFundação Altino Ventura (FAV), no bairro da Iputinga - Foto: Divulgação/ FAV

O Centro Especializado em Reabilitação "Menina dos Olhos" (CER IV), mantido pela Fundação Altino Ventura (FAV), realizará, na manhã da segunda-feira (14), a entrega das primeiras 25 próteses oculares a pacientes cadastrados.

A cerimônia, organizada em parceria com o Governo de Pernambuco, acontece às 9h30, no auditório do 3º andar do Edifício Inácio Cavalcanti, localizado no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Leia também

• Fundação Altino Ventura recebe novos equipamentos do Novo PAC para parque tecnológico do Recife

• Fundação Altino Ventura (FAV) recebe novos equipamentos para ampliação de centro cirúgico



A retomada da oferta dos dispositivos busca promover a reabilitação estética-funcional, além de auxiliar no resgate da autoestima e na reinserção social de pessoas com deficiência visual.

A presidente da FAV, Profa. Dra. Liana Ventura, enfatizou a importância social da iniciativa no ano em que a instituição celebra quatro décadas de atuação.

"A entrega dessas próteses vai muito além do cuidado clínico; trata-se do resgate da dignidade, da autoconfiança e da cidadania de cada um desses pacientes  Retomar esse serviço essencial no ano em que a FAV celebra seu Jubileu de Rubi reafirma a nossa missão de oferecer assistência humanizada e de excelência a quem mais precisa", concluiu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter