Fundação Altino Ventura retoma entrega de próteses oculares no Recife

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O Centro Especializado em Reabilitação "Menina dos Olhos" (CER IV), mantido pela Fundação Altino Ventura (FAV), realizará, na manhã da segunda-feira (14), a entrega das primeiras 25 próteses oculares a pacientes cadastrados.



A cerimônia, organizada em parceria com o Governo de Pernambuco, acontece às 9h30, no auditório do 3º andar do Edifício Inácio Cavalcanti, localizado no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.





A retomada da oferta dos dispositivos busca promover a reabilitação estética-funcional, além de auxiliar no resgate da autoestima e na reinserção social de pessoas com deficiência visual.



A presidente da FAV, Profa. Dra. Liana Ventura, enfatizou a importância social da iniciativa no ano em que a instituição celebra quatro décadas de atuação.



"A entrega dessas próteses vai muito além do cuidado clínico; trata-se do resgate da dignidade, da autoconfiança e da cidadania de cada um desses pacientes Retomar esse serviço essencial no ano em que a FAV celebra seu Jubileu de Rubi reafirma a nossa missão de oferecer assistência humanizada e de excelência a quem mais precisa", concluiu.

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