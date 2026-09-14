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SAÚDE Fundação Altino Ventura retoma serviço de próteses oculares em Pernambuco nesta segunda-feira (14) Entrega dos primeiros dispositivos ocorreu nesta segunda-feira (14), na unidade de reabilitação da instituição, no bairro da Iputinga

O Centro Especializado em Reabilitação “Menina dos Olhos” (CER IV), da Fundação Altino Ventura (FAV), retomou, na manhã desta segunda-feira (14), a entrega de próteses oculares em Pernambuco, após cerca de 15 anos sem a oferta do procedimento no estado.

A iniciativa, realizada com apoio da gestão estadual, por meio da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), contou com a participação de voluntários, funcionários e beneficiou inicialmente 25 pacientes, que receberam 26 próteses durante solenidade no Edifício Inácio Cavalcanti, na Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

Indicadas para pessoas que realizaram procedimentos cirúrgicos para a retirada do globo ocular, as próteses têm o objetivo de contribuir para a recuperação da autoestima, da autoimagem e da qualidade de vida.

Na solenidade, a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, ressaltou que a entrega das próteses oculares representa um resgate da autoestima, da qualidade de vida e da convivência social dos pacientes. De acordo com a gestora, muitos beneficiados possuem visão monocular e aguardavam pelo dispositivo há anos.

"Essas próteses oculares estão indicadas para os pacientes que fizeram uma cirurgia de retirada do globo ocular ou por alguma indicação médica no passado. Há 10 anos, no estado de Pernambuco, não eram entregues essas próteses", iniciou. "Então é um resgate, um resgate na autoestima, na autoimagem, na qualidade de vida, na condição da convivência social, para que que esses pacientes possam, com muita dignidade, voltar a se sentir bem quando se olham no espelho. [...] Muitas vezes, essas próteses são imperceptíveis para quem está conversando com a pessoa, e isso resgata a autoimagem e a dignidade", completou.

Durante a solenidade, a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, destacou o papel das próteses na recuperação da autoimagem dos beneficiados | Foto: John Cartana

Uma das beneficiadas foi a aposentada Francineide Maria dos Santos, de 54 anos, moradora de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

Diagnosticada com glaucoma e com histórico de pressão ocular elevada, a cidadã precisou passar por procedimentos após complicações que atingiram os dois olhos e recebeu duas próteses, uma para cada olho.

"Eu tive um glaucoma muito forte, com uma pressão muito alta, eu tentava controlar e não conseguia. Daí estourou o meu olho (esquerdo) por cima e depois o outro (direito) aqui também estourou. [...] Recebi essa prótese, graças a Deus e a essa equipe maravilhosa, e estou me sentindo bem, com a autoestima muito alta, e muito animada", relatou.

Após viajar do município sertanejo ao Recife pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD), Francineide Maria dos Santos relatou a satisfação com o resultado do procedimento ocular | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

Para Luciana Rodrigues, coordenadora da área de deficiência visual da FAV, a retomada do serviço representa um momento de reconstrução da autoimagem dos pacientes.

"É um momento muito importante para a gente porque é um resgate dessa auto imagem desses pacientes. A gente vê o quanto eles ficam felizes com esse momento de receber essa prótese e a gente, além da questão da prótese, também estamos fazendo um questionário de apoio psicossocial com esses pacientes pra verificar outras necessidades que eles podem vir a ter. Então tá sendo um momento muito gratificante", destacou.

A iniciativa, segundo Luciana, contribui para recuperar a autoimagem, identificar outras necessidades de apoio psicossocial e permitir também a avaliação de demandas relacionadas à reabilitação e à inclusão | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

Além da entrega das próteses, a instituição aplica um questionário de apoio psicossocial para identificar outras necessidades e encaminhar os usuários para serviços não apenas de psicologia, mas também de orientação e mobilidade, tecnologia assistiva e ensino de braile.

Fundação

A Fundação Altino Ventura vai completar 40 anos no próximo mês e atua nas áreas de saúde ocular e reabilitação.

De acordo com a instituição, o CER IV atende anualmente mais de 9 mil pessoas com deficiências visuais, físicas, auditivas e intelectuais, além de manter atividades de formação acadêmica e produção científica.

"Eu me alegro muito de poder acompanhar várias trajetórias, várias conquistas na luta pelo direito das pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, seja elas visuais, auditivas, físicas ou culturais, ou intelectuais", frisou a presidente da Fundação, Liana Ventura.

A FAV foi fundada em Pernambuco em 13 de outubro de 1986 e contabiliza mais de 29 milhões de procedimentos, 18 milhões de exames, 800 mil cirurgias e 7 mil transplantes de córnea.

"Queria dizer também que é muito importante dizer o quanto nós valorizamos as equipes profissionais que se dedicam à causa das pessoas e ao direito das pessoas com necessidades especiais. [...] Sabemos que não somos Deus, não conseguimos resolver tudo, mas aquilo que nós podemos resolver é para a ajuda de muitas muitas pessoas", finalizou.

A entidade possui unidades nos municípios de Salgueiro, Jaboatão dos Guararapes e Serra Talhada e prevê ampliar os serviços para Petrolina no próximo ano.

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