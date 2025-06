A- A+

Sertão Fundação Altino Ventura amplia espaço de atendimento no Shopping de Serra Talhada Iniciativa tem como objetivo ampliar tanto a qualidade quanto a capacidade dos serviços oftalmológicos oferecidos na região

O espaço de atendimento à população da Fundação Altino Ventura (FAV) no Shopping de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, contará com uma ampliação a partir do dia 14 de julho.

A iniciativa tem como objetivo ampliar tanto a qualidade quanto a capacidade dos serviços oftalmológicos oferecidos na região.

A mudança deve permitir o acolhimento de um número maior de pacientes da 3ª Macrorregião, com mais conforto e agilidade.

Com 600 metros quadrados, a nova unidade conta com estrutura física moderna e ampliada, incluindo cinco consultórios, seis salas de exames, área exclusiva para triagens, recepção espaçosa e estar médico.

O ambiente foi planejado para proporcionar bem-estar e acessibilidade, com 200 assentos distribuídos para pacientes e acompanhantes. Com essa estrutura, estima-se um aumento significativo na quantidade de procedimentos realizados na unidade do Sertão pernambucano.

A ampliação não se limita ao espaço físico: a capacidade de atendimento da unidade também será expandida. A previsão é que as consultas mensais passem de 2.200 para 6.000, enquanto os exames devem subir de 20 mil para 50 mil por mês. As cirurgias, atualmente em torno de 400 mensais, devem alcançar 600.

O presidente da FAV, Marcelo Ventura, destacou os benefícios dessa expansão.

“Este novo espaço nos permitirá ampliar significativamente o número de atendimentos, garantindo mais conforto, acessibilidade e agilidade no cuidado com os pacientes. Nosso objetivo é oferecer uma assistência cada vez mais qualificada, humanizada e a quem mais precisa. A presença da FAV em um espaço moderno e bem localizado como o shopping reforça nosso papel social e nosso compromisso com a interiorização da saúde de qualidade”, afirmou.

Apesar da ampliação, os procedimentos cirúrgicos continuarão a ser realizados no bloco cirúrgico da FAV, localizado na avenida Dr. Ademar Xavier, 335, no centro de Serra Talhada.

FAV em Serra Talhada

A unidade foi inaugurada em 20 de agosto de 2018, a 415 km do Recife. Conta com ambientes como sala de triagem, DMLs, consultórios, salas de espera e de exames, bloco cirúrgico com duas salas operatórias, além de posto de enfermagem, farmácia, setores administrativos e almoxarifado.

Realiza atualmente cerca de 2.200 consultas e 20 mil exames mensais, com rodízio semanal de profissionais especializados.

Serviço

Entrega da Unidade Ambulatorial - Fundação Altino Ventura (FAV) - Serra Talhada

Data: 14 de julho, segunda-feira

Horário: 11h

Local: Shopping Serra Talhada, Av. Adriano Duque de Godoy Sousa, 01 - Nossa Sra. da Penha, Serra Talhada - PE.

Site: www.fundacaoaltinoventura.org.br

Instagram: https://www.instagram.com/doe.fav/



Veja também