Curso Fundação Bunge oferece formação gratuita em panificação e confeitaria; veja como se inscrever Recife é uma das cidades que vai receber o curso de capacitação profissional; Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), e Rio de Janeiro (RJ) também fazem parte do projeto

As inscrições para o curso de “De Grão em Pão”, da Fundação Bunge, estão abertas até este domingo (6) para pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social.

A formação é gratuita e oferece aulas teóricas e práticas em panificação e confeitaria. O curso acontece nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Recife (PE) e é ministrado em parceria com o Senai.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher o formulário correspondente à sua cidade disponível no site da Fundação Bunge (fundacaobunge.org.br/).

O anúncio dos selecionados será realizado em 6 de agosto, também no site.

Durante o curso, com quatro meses de duração, os alunos recebem uniforme, material didático, bolsa auxílio e formação socioemocional para auxiliar no planejamento profissional, além de acesso a uma trilha formativa em parceria com o Sebrae, caso prefiram empreender.

Após a conclusão das aulas, os participantes serão conectados a vagas de trabalho em padarias no regime CLT e com salários compatíveis com o mercado.

Ao todo, são 40 vagas disponíveis em Brasília e em Belo Horizonte e 20 vagas para as cidades de Recife e Rio de Janeiro, totalizando a capacitação de 120 profissionais. Em breve, um novo processo seletivo será aberto para a cidade de São Paulo.

Em expansão, o setor de panificação faturou R$ 153,36 bilhões no país em 2024, cifra R$ 14,82 bilhões superior à do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip).

Ainda de acordo com a Abip, a indústria de panificação empregou 3 milhões de trabalhadores em 2024, sendo 1,08 milhões de empregos diretos e 1,93 milhões de vagas indiretas, porém ainda existe uma escassez de mão de obra de 140 mil vagas.

“O desafio da escassez de mão de obra qualificada no setor de panificação não é de hoje. Desde 2022, quando lançamos o De Grão em Pão, a falta de profissionais já era um ponto a ser observado", iniciou Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

"Nesse cenário, estratégias de inclusão produtiva se tornam essenciais. E, para que essas iniciativas tenham sucesso, é muito importante oferecer uma boa capacitação técnica, além de também trabalhar com esses novos profissionais habilidades valorizadas no mercado de trabalho atual. É isso que nos propusemos a fazer com o projeto, que já capacitou cerca de 290 alunos”, complementou.

