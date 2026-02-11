A- A+

Futebol Fundação Bunge oferece curso gratuito de panificação e confeitaria no Recife Com 20 vagas abertas e aulas de março a julho de 2026, participantes concluem a capacitação com ofertas reais de empregos para início imediato

A Fundação Bunge está com inscrições abertas para o curso gratuito De Grão em Pão, voltado à formação profissional em panificação e confeitaria, no Recife. São 20 vagas oferecidas e, após o término da formação, os alunos terão chance de saírem empregados em padarias da capital pernambucana. As inscrições podem ser feitas neste link (https://fundacaobunge.org.br/) até 23 de fevereiro.





Ministrada em parceria com o Senai, a capacitação tem quatro meses de duração e é direcionada a pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Para participar das atividades, todos os selecionados receberão uniforme, material didático e bolsa auxílio.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, no Senai Santo Amaro. Além do Recife, a Fundação Bunge oferece o curso em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), totalizando 140 vagas por semestre.

Durante o curso, os alunos terão aulas teóricas e práticas em panificação e confeitaria, além de uma formação voltada ao desenvolvimento socioemocional e ao planejamento profissional, oferecida pela Fundação Wadhwani. Também terão acesso a uma trilha de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, caso desejem desenvolver o próprio negócio.

Dados do Euromonitor International mostram que o pão é uma paixão nacional, sendo que cada pessoa consome em média 29,3 kg anualmente. Além disso, o Brasil é o maior mercado de padarias do mundo, com mais de 70 mil estabelecimentos, que movimentam US$ 5,12 bilhões por ano.

Ainda assim, o setor de panificação enfrenta desafios relacionados à mão de obra: apesar de ter registrado 1,3 milhão de admissões em 2024, existe um déficit de aproximadamente 140 mil vagas abertas apenas em padarias.

“O De Grão em Pão aproxima pessoas em situação de vulnerabilidade a um setor que cresce e carece de profissionais qualificados. A formação vai além da técnica, preparando os alunos para o mercado de trabalho e contribuindo para a construção de carreiras mais sustentáveis”, destacou Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.

