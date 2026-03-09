A- A+

BOLSA DE ESTUDOS Fundação Estudar oferece bolsas de até 90% para graduação e pós-graduação Programa Líderes Estudar 2026 contempla cursos no Brasil e no exterior; inscrições estão abertas para candidatos de todas as áreas

Estão abertas as inscrições para o Programa Líderes Estudar 2026. A iniciativa oferece bolsas de estuda de até 90% para brasileiros cursarem graduação ou pós-graduação em universidades no Brasil e no exterior.

Nesta edição, o programa traz como novidade o "Climate Fellow", focado em candidatos das áreas ambientais. Segue aberta também a trilha de tecnologia, o "Tech Fellow", para estudantes de engenharia e ciência de dados.

"Ao acrescentar as verticais de tecnologia e clima, aprofundamos a atenção em campos estratégicos, sem perder a característica de abrangência e diversidade de perfis”, destaca o diretor-geral da Fundação Estudar, Lucas Mendes.

Apesar das áreas temáticas, pessoas de qualquer curso podem se candidatar. O critério principal é o histórico de resultados e o potencial de impacto do estudante. Além do apoio financeiro, os selecionados entram para uma rede com mais de 960 profissionais.

Segundo Mendes, o programa busca pessoas movidas pela ambição de deixar um legado. "Pessoas que sabem que, no longo prazo, retribuir o investimento recebido é abrir caminhos para que novos jovens tenham acesso às mesmas oportunidades, ampliando um impacto positivo para o Brasil", explica.

Processo seletivo

O processo de seleção, além da inscrição online, conta com entrevistas, painéis com fellows e uma etapa final híbrida. Entre os pré-requisitos estão ter até 34 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado e estar matriculado, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior, no Brasil ou no exterior.

O critério central da seleção permanece a análise de entregas concretas já realizadas pelos candidatos e dos comportamentos que levaram a esses resultados, independentemente da área de atuação. Pessoas de todos os cursos e universidades seguem elegíveis.

As inscrições devem ser realizadas no site oficial do programa.

