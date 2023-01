Fundação Hemope lança campanha de Carnaval no Shopping Patteo para incentivar doações de sangue

A- A+

Com o objetivo de ampliar em 30% o número de doações de sangue no período carnavalesco, a Fundação Hemope lançou, nesta terça-feira (24), a campanha “É Carnaval: A alegria voltou! E a festa começa com sua doação”.



A ação foi iniciada no Shopping Patteo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, que recebe, até esta quarta-feira (25), um polo de doação, no piso L4, com atendimento no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h.

De acordo com o Hemope, a expectativa da campanha é aumentar o número de doações em 30%, cerca de 100 bolsas de sangue a mais por dia, garantindo estoque para atender a demanda transfusional das unidades hospitalares.



“Contamos com a solidariedade do povo pernambucano, pois, neste período, o estado recebe muitos turistas, o que aumenta consideravelmente o quantitativo de foliões nas ruas”, afirmou a diretora de hemoterapia do Hemope, Anna Fausta.





Para doar, é necessário atender as seguintes recomendações:

- Ter idades entre 18 e 60 anos;

- Adolescentes com 16 e 17 anos deverão ter consentimento formal e presença dos pais ou responsáveis;

- Maiores de 60 anos, caso já seja cadastrado no Hemope;

- O limite para primeira doação terá que ter 60 anos, 11 meses e 29 dias;

- Respeitar os intervalos para doações: mulheres (quatro meses), homens (três meses) e maiores de 60 anos (seis meses);

- Peso maior que 50kg;

- Ter dormido bem a noite anterior;

- Não estar em jejum, alimentar-se normalmente.



É necessário apresentar documento oficial com foto. Além da ação no Shopping Patteo, a campanha segue ocorrendo na sede do Hemope, na rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças, área central do Recife. O local funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

