OPORTUNIDADE

Fundaj abre 435 vagas em cursos gratuitos de breve duração; saiba como se inscrever

No total, serão oferecidos 14 cursos com cargas horárias e modalidades diferentes

Fundação Joaquim Nabuco, localizada no bairro do DerbyFundação Joaquim Nabuco, localizada no bairro do Derby - Foto: Fundaj/Divulgação

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio da Diretoria de Formação Profissional e Inovação (Difor), inicia, neste sábado (28), as inscrições para 14 cursos de curta duração (confira a lista ao final do texto).

Ao todo, serão oferecidas 435 vagas em formações gratuitas com cargas horárias e modalidades diferentes.

Os cursos abrangem diversas áreas de conhecimento. Eles vão da divulgação científica à administração pública da cultura, passando pela educação em Direitos Humanos e pela história da Música Popular Brasileira urbana.

Os interessados podem se inscrever entre 28 de fevereiro e 26 de março, por meio de formulário do Google disponibilizado pela instituição, após o preenchimento do formulário e envio dos documentos solicitados.

O resultado final será divulgado no dia 1º de abril.

Confira o edital:

As aulas presenciais ocorrerão no campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby, na área central do Recife, e as atividades a distância serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ava) da instituição.

Além disso, 25% das vagas serão destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, travestis, transexuais, transgênero, oriundos de povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência que desenvolveram seu trajeto de formação escolar na rede pública (ensino fundamental e médio).

Já 20% das vagas serão voltadas para os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para os Programas Sociais do Governo Federal e indivíduo que fazem parte de famílias de baixa renda.

Todas as dúvidas e informações serão esclarecidas por meio do email seguinte: [email protected] .

Confira a lista de cursos:

