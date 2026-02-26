A- A+

OPORTUNIDADE Fundaj abre 435 vagas em cursos gratuitos de breve duração; saiba como se inscrever No total, serão oferecidos 14 cursos com cargas horárias e modalidades diferentes

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio da Diretoria de Formação Profissional e Inovação (Difor), inicia, neste sábado (28), as inscrições para 14 cursos de curta duração (confira a lista ao final do texto).

Ao todo, serão oferecidas 435 vagas em formações gratuitas com cargas horárias e modalidades diferentes.



Os cursos abrangem diversas áreas de conhecimento. Eles vão da divulgação científica à administração pública da cultura, passando pela educação em Direitos Humanos e pela história da Música Popular Brasileira urbana.



Os interessados podem se inscrever entre 28 de fevereiro e 26 de março, por meio de formulário do Google disponibilizado pela instituição, após o preenchimento do formulário e envio dos documentos solicitados.

O resultado final será divulgado no dia 1º de abril.

Confira o edital:

Edital Cursos Fundaj by Folha de Pernambuco

As aulas presenciais ocorrerão no campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby, na área central do Recife, e as atividades a distância serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ava) da instituição.

Além disso, 25% das vagas serão destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, travestis, transexuais, transgênero, oriundos de povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência que desenvolveram seu trajeto de formação escolar na rede pública (ensino fundamental e médio).



Já 20% das vagas serão voltadas para os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para os Programas Sociais do Governo Federal e indivíduo que fazem parte de famílias de baixa renda.



Todas as dúvidas e informações serão esclarecidas por meio do email seguinte: [email protected] .



Confira a lista de cursos:

Curso: Arte em um Mundo Danificado

Curso: Administração Pública da Cultura

Curso: Educação em Direitos Humanos: Transformando Conhecimento em Ação

Curso: Linguagem Inclusiva de Gênero na Escola

Curso: Legislação e Políticas Ambientais: dos desafios globais aos regionais e locais

Curso: Inovação Educacional: Explorando Aplicativos e Inteligência Artificial para o Ensino de Ciências

Curso: Gestão Educacional e Escolar: desafios contemporâneos

Curso: História da Música Popular Brasileira Urbana

Curso: Políticas Públicas como estratégia para operacionalização da inovação e do empreendedorismo

Curso: Educação e Relações Étnico-raciais: a biografia de um conceito

Curso: Táticas cinéticas para repensar movimento – o pro/emblema moderno

Curso: Risco! Processos criativos com modelo vivo

Curso: A pedagogia como experiência estética: estudo sobre o papel da formação em eventos culturais e exercício de elaboração de propostas estéticas-pedagógicas

Curso: Introdução às estratégias de letramento acadêmico e divulgação científica em Língua Inglesa na Educação a Distância

