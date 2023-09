Fundação Joaquim Nabuco promove encontro de educação e cultura nesta sexta-feira (29); saiba mais

A- A+

Nesta sexta-feira (29), A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) será sede da etapa Nordeste do Encontro Regional “Cultura e Educação - Aprender para Construir”, promovido pelo Ministério da Cultura (MINC). O evento deve começar às 9h, no Cinema da Fundação, no bairro do Derby, área central do Recife.

A iniciativa busca tornar mais assídua a participção do governo e da sociedade civil em agendas voltadas para educação e cultura, estreitando as relações entre os respectivos ministérios, com a finalidade de estimular redes de diálogos que contribuam para a disseminação de informação e o fortalecimento da cidadania.

“Será um espaço, sobretudo de escuta, de diálogo para qualificação dessas políticas. Acreditamos que este encontro no Recife, em Pernambuco, que tem abrangência na Região Nordeste, será muito potente, ouvindo e, sobretudo, compreendendo as proposições e as críticas como elementos importantes para a qualificação para a política de formação cultural artístico cultura/livro e leitura”, explica o secretário de Formação Livro e Leitura (MinC), Fabiano Piúba.

Para a presidente da Fundaj, a professora doutora Márcia Angela Aguiar, a Fundação tem como propósito acessar de perto as demandas e necessidades da população, no que tange educação e cultura. “A Fundaj, mais uma vez, demonstra seu compromisso com o desenvolvimento de ações nos âmbitos da educação e da cultura como forma de contribuir para o fortalecimento da cidadania coletiva”, afirma.

Aberto ao público, o seminário será dividido em dois turnos - manhã e tarde - e inclui apresentação e discussão dos temas debatidos no Seminário Nacional, ocorrido em Brasília, em junho, e que reuniu mais de 300 participantes de todo o Brasil.

“Essa escuta da sociedade pode contribuir com o futuro documento final que vai ensejar essa política integrada. Então, a expectativa é que consigamos reunir muitos atores institucionais responsáveis pelas políticas de educação e cultura da região. É muito importante colocar esses atores no mesmo ambiente para se escutarem”, destaca a gestora cultural da Fundaj, Silvana Meireles.

Etapas

A primeira etapa do evento ocorreu em Cuiabá, no Mato Grosso, seguindo depois para Belém, no Pará. Contando com a participação de gestores, artistas, pesquisadores, professores, integrantes de redes de bibliotecas, os encontros trazem a marca da escuta ativa da sociedade civil. A previsão é de que, até outubro, a programação siga pela Região Sul, em Porto Alegre (RS) e Sudeste, em Diadema (SP).

Confira a programação completa:

9h: Abertura

9h30 – 12h30: Temas: Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Leis nº 11.645/08 e nº 10.639/2003), Audiovisual nas escolas, Título de notório saber e Mestres da cultura, Acessibilidade e acesso.

14h – 15h30: Temas: Cultura digital e educação, Política Nacional de Leitura e Escrita (Lei nº 13.696/2018) e o Plano Nacional do Livro e Leitura (Decreto nº 7.559/2011), Bibliotecas públicas e escolares.

15h30 – 18h: Temas: Cursos técnicos, Extensão universitária, Museus, Formação artística nas escolas de tempo integral e educação integrada, cursos de graduação e pós-graduação em artes, produção e gestão cultural.

Serviço:

Encontros Regionais de Cultura e Educação – Aprender para Construir

Sexta-feira (29), das 9h às 18h

Na Fundação Joaquim Nabuco, Rua Henrique Dias, 609 - Derby

