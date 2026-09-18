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prêmio nobel Fundação Nobel aumenta prêmio para 1,21 milhão de dólares A quantia é dividida entre os laureados quando há mais de um ganhador em uma categoria

Os vencedores dos prêmios Nobel receberão 12 milhões de coroas suecas (1,21 milhão de dólares, 6,2 milhões de reais) por categoria a partir deste ano, contra 11 milhões de coroas até 2025, informou a Fundação Nobel.

A quantia é dividida entre os laureados quando há mais de um ganhador em uma categoria.

"Este ano celebramos o 125º aniversário do Prêmio Nobel e, por ocasião desta comemoração, temos o prazer de poder aumentar o valor do prêmio em um milhão de coroas", afirmou em um comunicado a diretora da Fundação Nobel, Hanna Stjärne.

"Ao aumentar a dotação do prêmio, preservamos a relevância de longo prazo do Nobel e garantimos que a parte econômica da distinção mantenha seu valor com o passar do tempo", acrescentou.

Os primeiros prêmios Nobel foram entregues em 1901, quando a dotação era de 150.782 coroas suecas por categoria.

A semana dos Nobel começará em 5 de outubro com o anúncio do prêmio de Medicina, seguido pelos de Física, Química, Literatura e Paz nos dias seguintes.

O prêmio de Economia encerrará a premiação em 12 de outubro.

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