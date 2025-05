A- A+

Celebração Fundação Perrone comemora aniversário de 23 anos com caminhada para a comunidade de Jaboatão A instituição foi fundada em 2002 pelo padre italiano Don Michele Perrone após uma visita do religioso ao interior de Pernambuco

Conhecida por seu trabalho beneficente para crianças com deficiência, a Fundação Giacomo e Lucia Perrone vai completar 23 anos de história nesta quinta-feira (8).

Para celebrar o aniversário, a Fundação promoverá uma caminhada com a comunidade de Jaboatão dos Guararapes que ajuda a manter a instituição ativa.

Sobre a data comemorativa, a presidente da fundação Helaine Alencar afirmou que "será um belo momento de celebração".

Com aproximadamente 47.500 atendimentos gratuitos por ano, o espaço desenvolve atividades em diversas áreas como psicopedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, oftalmologia, serviço social, neuropediatria, odontologia, nutrição, dermatologia, psicologia e terapia ocupacional.

“A instituição tem muito crédito e atende muitas crianças com autismo ou alguma deficiência de forma gratuita. Somos os únicos que fornecem o serviço de neuropediatras na cidade de Jaboatão".

A Fundação Perrone atua com pelo menos 700 crianças, além de contribuir com ações destinadas às famílias através de atendimento psicológico e social.

O começo - A história de Don Michele Perrone, padre e professor italiano, decidiu criar uma fundação em Jaboatão dos Guararapes depois de fazer uma visita a uma cidade do interior de Pernambuco em 2002.

Na ocasião, ele conheceu uma mãe que precisava se prostituir para ter condições de cuidar do filho, uma criança com deficiência. Ao ver essa situação na sua frente, o padre italiano ficou profundamente tocado.

“Para bancar a criação da instituição, eu vendi uma escola que pertencia à minha família em Nápoles, na Itália, e criei a instituição Giacomo e Lucia Perrone, nomeada em homenagem aos meus pais”, disse Don Michele Perrone.

Ele tomou essa decisão com o objetivo de diminuir o sofrimento das pessoas pobres que conheceu no local, principalmente em relação às crianças com deficiência.

Para Don Michele, a Fundação não é um trabalho, e sim, uma ação gratificante. “Tenho muito amor e carinho pelas pessoas, então não posso considerar que é como um trabalho empresarial para ganhar dinheiro”, falou.

No dia de Nossa Senhora da Pompéia, a padroeira de Nápoles e da Fundação, Perrone, que está com mais de 80 anos, quer agradecer quem contribuiu com a instituição durante esses 23 anos.

Serviço

“Comemoração do aniversário de 23 anos da Fundação Perrone”

Local: Rua Osório Borba, 172 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54400-120

Programação:

08:00 às 12:00 — Aberto para Visitação Pública recebendo escolas, universidades e comunidade em geral. Não haverá atendimento às crianças.

16:30 — Caminhada da Fundação Perrone no entorno da Instituição. Participação da comunidade, mães e crianças atendidas e convidados;

17:30 — Missa de Ação de Graças na Capela da Fundação Perrone com o arcebispo Dom Paulo Jackson;

18:30 — Corte do Bolo Comemorativo e homenagem pelos 23 anos da Fundação Perrone



