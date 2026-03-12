A- A+

Celebração Fundação promove o aniversário de 126 anos de Gilberto Freyre com visitação gratuita no domingo (15) Fundação Gilberto Freyre, em Apipucos, na Zona Norte do Recife, homenageia o intelectual com bolos típicos da culinária pernambucana

O aniversário do sociólogo Gilberto Freyre, nascido há 126 anos, será comemorado, neste domingo (15), na fundação que leva o nome do intelectual, em Apipucos, na Zona Norte do Recife.

A homenagem contará com uma festa de sabores nordestinos e visitações guiadas gratuitas à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre.



Para a ocasião, três boleiras pernambucanas foram convidadas para preparar bolos típicos da culinária pernambucana em homenagem ao aniversariante.

A responsável pela preparação do bolo de mandioca será a boleira Gabi Melo. Já Silvana Maria vai preparar o bolo de fubá com goiabada e o bolo de rolo, que, em 2008, foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, será produzido por Cynthia Severiano.



A Fundação Gilberto Freyre estará de portas abertas, com entrada gratuita, das 9h às 12h30. Para conhecer as dependências da casa onde Gilberto viveu com a família por mais de 40 anos, os visitantes podem participar das visitas guiadas, oferecidas em três horários: 9h30, 10h30 e 11h30. Cada visita tem duração média de 50 minutos.



Ao final de cada visitação, todos os participantes serão convidados a cantar “parabéns para Gilberto” e compartilhar os bolos, em um gesto simbólico que une memória, cultura e gastronomia.



Relação com comida

Para Gilberto Freyre, ingredientes como mandioca, coco, fubá e goiabada eram considerados símbolos da formação cultural do Brasil.

Na visão do sociólogo, a mandioca representava a base indígena da nossa alimentação, o coco marcava a doçaria nordestina e as festas familiares, o fubá remetia à tradição caseira e rural, e a goiabada se tornava emblema da fruticultura tropical incorporada às receitas coloniais.



Em obras como Casa-Grande & Senzala, Açúcar e Nordeste, Gilberto mostrou como a cozinha brasileira nasceu da fusão de tradições indígenas, africanas e portuguesas, tornando-se parte essencial da identidade nacional.

Serviço

Aniversário de 126 anos de Gilberto Freyre

Data: Domingo, 15 de março

Horário: 9h às 12h30

Visitas guiadas: 9h30, 10h30 e 11h30

Entrada: gratuita

Local: Fundação Gilberto Freyre – Rua Dois Irmãos, nº 320, Apipucos, Recife – PE



