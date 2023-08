A- A+

Após os escândalos envolvendo o padre Airton Freire, réu por crimes sexuais, a Fundação Terra, fundada pelo religioso, com sede em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, anunciou nova presidência.



De acordo com o comunicado divulgado nesta quarta-feira (23), a médica Ana Flávia Bretas de Vasconcellos passou a comandar a instituição desde o último dia 15 de agosto.



Houve mudança também na vice-presidência, que passou a ser exercida pelo empresário e engenheiro José Carneiro de Andrade Filho.



Desde o afastamento de Airton Freire, em junho deste ano, a então vice-presidente da Fundação Terra, Jéssica Mickaelly Pereira, assumiu a presidência interinamente.



O comunicado desta quarta informa que as alterações foram determinadas pelo padre Airton Freire, por meio de sua advogada Mariana Carvalho, que possui procuração para proceder em seu nome:

"As mudanças visam aprimorar a gestão e manter os trabalhos de assistência. Não houve alteração alguma na estrutura das equipes técnicas e profissionais que lidam no atendimento às populações carentes de Pernambuco e Ceará".

Na nota, a Fundação Terra ressalta que as atividades técnicas continuam orientadas pelos ideais e valores espirituais das Obras da Terra, "mas totalmente separadas dos trabalhos do Instituto Servos de Deus", que continua voltado à assistência religiosa, não havendo interferência administrativa entre as instituições.

A Fundação Terra foi criada por padre Airton Freire há 39 anos, com o objetivo de s ervir aos pobres, por meio da educação, saúde e ações sociais. Atualmente, a instituição possui unidades em Pernambuco e no Ceará.

