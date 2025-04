Fundador da Hurb preso utilizou lança-chamas em "brincadeira" com filho de Piovani e Scooby

A- A+

Fundador da Hurb (Hotel Urbano), o empresário João Ricardo Rangel Mendes havia chamado a atenção no noticiário recentemente por outro motivo: ao viralizar com um vídeo em que corre com um lança-chamas atrás de um dos filhos da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scooby. O caso teve grande repercussão na internet em março deste ano.



O empresário foi preso neste sábado, 26, suspeito de furtar obras de arte de um hotel de luxo e de um escritório de arquitetura localizado dentro de um shopping, na Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. A maior parte das peças foi encontrada na casa de Mendes.



O Estadão não localizou a defesa do empresário. Ele também é alvo de diversas ações judiciais movidas por clientes que não foram reembolsados após o cancelamento de pacotes de viagens.



Embora tenha repercutido na internet somente em março deste ano, o caso do lança-chamas ocorreu em 2022, segundo o Uol. O vídeo não está mais nas redes sociais do empresário após a repercussão. Mendes é amigo de Scooby.



Ao Uol, Luana Piovani disse ter ficado "estarrecida" com as imagens. "Vejo isso começa a tremedeira, ânsia e desespero. Eu realmente não sei o que dizer, meu corpo nesse caso fala por mim", afirmou. Já Scooby disse ao Uol que não permitiria esse tipo de brincadeira hoje em dia.



Embora o vídeo original não esteja mais no ar, Mendes ainda tem uma postagem com o filho de Scooby e Luana em que está portando o lança-chamas. Há também uma imagem em que utiliza o equipamento em frente a uma pessoa que porta um extintor de incêndio, dentre outras publicações com o item.



O produto é da The Boring Company, empresa de Elon Musk. O lança-chamas emite fogo a até 3 metros e tem várias diferenças de um armamento de uso militar, como explicou o Estadão.



Por que o empresário foi preso?

A investigação envolve dois furtos distintos. Um deles é de obras de arte que estavam em um hotel de luxo, enquanto o outro envolve quadros e outros pertences de um escritório de arquitetura localizado dentro de um shopping.



De acordo com os policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), as obras de arte são avaliadas em mais de R$ 23 mil. O homem teria tentado fugir ao ser localizado na cobertura de uma residência de luxo também na Barra, onde estava grande parte das peças.



"Após análise de imagens e diligências, constatou-se que se tratava do mesmo autor, e que ele utilizou a mesma motocicleta para cometer ambos os crimes", apontou a polícia. "Antes de ser detido, ele tentou fugir da ação dos policiais, mas foi capturado no terraço do apartamento", acrescentou.



Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito chegando ao local de um dos furtos de motocicleta e, depois, removendo um quadro da parede.



Segundo a polícia, no imóvel onde o homem foi preso, estavam três esculturas de cerâmica e um dos quadros furtados do hotel. Uma pintura ainda não foi recuperada.



"Todo o material foi devolvido aos legítimos proprietários e agentes da 16ª DP seguem em diligências para localizar a última obra de arte. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto", destacou a polícia em nota.

