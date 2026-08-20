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CHINA

Fundador da imobiliária Evergrande é condenado à prisão perpétua na China por fraude financeira

Xu Jiayin também teve bens confiscados e direitos políticos revogados; grupo imobiliário foi multado em cerca de R$ 12,2 bilhões

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Esta foto divulgada pelo Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen em 20 de agosto de 2026 mostra o fundador da Evergrande, Xu Jiayin (C), durante um julgamento em Shenzhen, na província de Guangdong, no sul da ChinaEsta foto divulgada pelo Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen em 20 de agosto de 2026 mostra o fundador da Evergrande, Xu Jiayin (C), durante um julgamento em Shenzhen, na província de Guangdong, no sul da China - Foto: Tribunal Popular Intermediário De Shenzhen/AFP

Um tribunal chinês condenou nesta quinta-feira o fundador da problemática gigante imobiliária Evergrande, Xu Jiayin, à prisão perpétua por uma série de crimes, entre eles "fraude financeira", e aplicou ao grupo uma multa de 15,82 bilhões de yuans (R$ 12,2 bilhões na cotação atual).

Antes a principal empresa do setor imobiliário da China, a Evergrande se tornou um símbolo da crise no mercado imobiliário que continua afetando a economia chinesa, após décadas de rápida urbanização e melhora nas condições de vida.

O acesso da empresa ao crédito foi drasticamente reduzido quando o governo impôs restrições ao endividamento excessivo e à especulação. A Evergrande declarou falência em 2021, depois de anos enfrentando dificuldades para lidar com uma enorme dívida.

Xu Jiayin é condenado à prisão perpétua
Nesta quinta-feira, um tribunal da cidade de Shenzhen, no sul da China, impôs ao Grupo Evergrande e à sua divisão imobiliária sanções que somam 15,82 bilhões de yuans, cerca de US$ 2,4 bilhões.

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Além disso, Xu foi condenado à prisão perpétua por vários crimes, entre eles "fraude financeira em larga escala".

"Xu Jiayin foi condenado por múltiplos crimes e multado, recebeu uma sentença de prisão perpétua, teve seus direitos políticos revogados para o resto da vida e todos os seus bens pessoais foram confiscados", informou o Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen, na província de Guangdong, na rede social WeChat.

Entre 2016 e 2021, a Evergrande e Xu, na condição de presidente do grupo, "violaram as leis nacionais ao cometer fraude financeira contínua e em larga escala, além de utilizar outros meios para inflar seus ativos e ocultar passivos", afirmou o tribunal.

A corte acrescentou que as partes "obtiveram o controle de instituições financeiras" por meio de subornos, sem identificar nenhuma entidade específica.

Outros executivos também são condenados
A sentença foi proferida depois que Xu se declarou culpado, em abril, de acusações que também incluíam apropriação indébita e corrupção, informou o tribunal na ocasião.

Outros cinco altos executivos do Grupo Evergrande foram condenados nesta quinta-feira a penas que variam de seis a 18 anos de prisão por crimes que incluem fraude, informou o tribunal de Shenzhen.

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