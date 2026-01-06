Fundador da Obra de Maria celebra acordo para construção do Santuário dedicado a São João Paulo II
Com aproximadamente 23 mil metros quadrados, a área fica próxima à Arena de Pernambuco e as obras deverão ser iniciadas no prazo de até 24 meses
O fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, participou nesta terça-feira (6) do programa Folha na Tarde, com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, para divulgar a lei estadual que autorizou a doação de uma área localizada às margens da BR-408, em São Lourenço da Mata, para a construção de um complexo cultural e religioso que abrigará o Santuário dedicado a São João Paulo II.
Com aproximadamente 23 mil metros quadrados, a área fica próxima à Arena de Pernambuco. O complexo terá atividades esportivas, educativas e ações culturais permanentes. Um dos destaques será a implantação de uma Escola de Música Inclusiva, em parceria com a Orquestra Criança Cidadã, fortalecendo a formação artística de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.
“João Paulo II foi, para mim, o maior papa da Igreja Católica. Deus me deu o privilégio de conhecê-lo, falar com ele, tirar foto e poder beijar a mão dele. É um santo. Ainda não havia uma paróquia aqui dedicada a ele. Falei com Dom Fernando Saburido e ele criou uma área paroquial, dividindo o território para podermos construir a casa. E não tinha ponto melhor do que ser em frente à Arena de Pernambuco”, completou.
O Santuário terá capacidade para aproximadamente 1.500 pessoas sentadas.O local foi a última paróquia criada pelo arcebispo Dom Fernando Saburido antes de concluir sua gestão à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife e será a primeira paróquia da Arquidiocese de Olinda e Recife dedicada a São João Paulo II.
“Temos 24 meses para registrar o imóvel. Quero fazer logo isso. A partir disso, vem a parte da documentação na Prefeitura de São Lourenço da Mata. O projeto arquitetônico está pronto também. Agora é ir de porta em porta pedindo ajuda das pessoas e sei que o povo fará isso porque é generoso. Será uma obra linda para o povo de Pernambuco”, explicou.