Fundador da Obra de Maria celebra escolha de Leão XIV como novo Papa

O fundador da Comunidade "Eis Aí Tua Mãe", Obra de Maria, Gilberto Gomes Barbosa, repercutiu com entusiasmo a eleição do novo Papa Leão XIV nesta quinta-feira (8). Em mensagem pública, ele afirmou que a escolha representa uma continuidade importante do trabalho desenvolvido por Francisco.

“Queridos filhos, a eleição do Papa Leão XIV é uma notícia muito boa para a Igreja e para nós”, declarou Gilberto em discurso direto. Para ele, o novo pontífice traz consigo um perfil pastoral, missionário e comprometido com os desafios da atualidade.

Segundo Barbosa, o fato de Leão XIV ter vivido por quase três décadas no Peru demonstra sua experiência em missões e sua sensibilidade diante das necessidades do povo. Ele também apontou a formação do novo Papa em direito canônico como um diferencial para exercer o papado com justiça e misericórdia.



Leia nota na íntegra:

"Queridos filhos,

A eleição do Papa Leão XIV é uma notícia muito boa para a Igreja e para nós. Ele tem a mesma linha de pensamento do Papa Francisco, o que é importante para a continuidade do trabalho da Igreja. O fato de ele ter passado quase 30 anos no Peru mostra que ele é um homem de missão, que sabe lidar com desafios e tem experiência em ajudar as pessoas.

Sua formação em direito canônico também é importante, pois mostra que ele sabe como lidar com as leis da Igreja de forma justa e misericordiosa. Além disso, sua escolha de seguir a ordem agostiniana mostra que ele quer ser um Papa missionário, que se preocupa com as pessoas e com a pastoralidade.

É interessante notar que o nome Leão remete ao Papa Leão XIII, que foi um divisor de águas na história da Igreja. Ele conciliou a tradição da Igreja com os desafios do mundo moderno e escreveu a Encíclica Rerum Novarum, que é considerada o documento fundador da Doutrina Social da Igreja.

Vamos rezar e pedir para que o Papa Leão XIV seja iluminado pelo Espírito Santo em sua missão. Vamos apoiá-lo em suas decisões e pedir para que ele seja um líder que nos guie na fé e no amor.

Com alegria,

Gilberto Gomes Barbosa,

Fundador da Comunidade "Eis Aí Tua Mãe", Obra de Maria."

