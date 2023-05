Fundador de rede de golpe em grande escala é condenado a mais de 13 anos de prisão

A- A+

O fundador de uma rede que forneceu as ferramentas para um golpe de cerca de US$ 125 milhões (R$ 620,5 milhões na cotação atual), que afetou centenas de pessoas em todo o mundo, foi condenado nesta sexta-feira (19) a 13 anos e quatro meses de prisão pela Justiça britânica.

Tejay Fletcher, de 35 anos, era o fundador e principal administrador da iSpoof, uma plataforma desmantelada graças a uma operação internacional.

Dentre os diversos golpes, a rede permitia que os criminosos se passassem por representantes de grandes bancos, exibindo números de telefone confiáveis - de bancos, serviços fiscais ou órgãos oficiais - para conseguir dinheiro ou códigos de acesso a contas bancárias via telefonemas ou mensagens de texto.

Fletcher, dono de vários carros de luxo, se declarou culpado em abril perante um tribunal de Londres.

Seu advogado, Simon Baker, argumentou que seu cliente não percebeu a magnitude do golpe na época.

A juíza Sally Cahill destacou o impacto nas vítimas, que sofreram problemas financeiros, depressão e insônia. O único arrependimento do réu foi ter sido descoberto, culpou a juíza.

A plataforma foi desmantelada em novembro, durante uma operação que levou à prisão de 142 suspeitos em vários países.

Mais de 100 deles foram detidos no Reino Unido. Segundo a Scotland Yard, esta é a maior operação antifraude realizada pela polícia britânica.

O número de possíveis vítimas ultrapassa 200.000, com prejuízos de pelo menos 100 milhões de libras (US$ 125 milhões, cerca de R$620,5 milhões na cotação atual), de acordo com as autoridades britânicas.

A operação foi realizada em conjunto com a Europol, a agência judicial europeia Eurojust e o FBI, dos Estados Unidos, e levou ao fechamento de servidores de computadores na Holanda e na Ucrânia.

Veja também

Leilão Um ano após revelar escolha por suicídio assistido, Alain Delon faz leilão de sua coleção de arte