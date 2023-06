A- A+

conflito Fundador do grupo Wagner continua sendo investigado apesar do acordo com o Kremlin A Procuradoria Geral russa declarou que o o caso não foi encerrado

O fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, continua sendo investigado por sua tentativa frustrada de motim, apesar do anúncio do Kremlin de um acordo que pretende retirar a emoção contra ele, informaram as agências de notícias russas.

"O caso não foi encerrado, a investigação continua", declarou uma fonte da Procuradoria Geral russa, citada pelas três principais autoridades de notícias russas.

