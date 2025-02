Fundaj abre inscrições para 645 vagas em cursos gratuitos de curta duração; saiba como participar

A- A+

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) abriu, nesta quinta-feira (20), inscrições para 645 vagas em 21 cursos de curta duração.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher um formulário disponibilizado pela fundação [clique aqui] até 16 de março. É preciso anexar os documentos solicitados.

Profissionais e interessados que buscam aprimoramento em determinadas áreas de conhecimento, sem necessidade de vínculo com cursos de graduação ou pós-graduação, podem fazer a inscrição. O processo de seleção será conduzido pelo proponente de cada curso.

As aulas presenciais serão ministradas na sede da Diretoria de Formação Profissional e Inovação, situada no Campus Ulysses Pernambucano, rua Henrique Dias, nº 609, no bairro do Derby, área central do Recife. Já as atividades remotas serão realizadas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Fundaj.

Do total de vagas, 25% serão destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, travestis, transexuais, transgênero, oriundos de povos e comunidades tradicionais, ou pessoas com deficiência, que desenvolveram seu trajeto de escolarização na escola pública (ensino fundamental e médio).

Já 20% das vagas serão voltadas para candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do governo federal e integrantes de famílias de baixa renda.

Confira, no edital, os detalhes sobre cada um dos cursos e outras informações:



