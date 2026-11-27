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CONCURSO Fundaj abre inscrições para 2ª edição do concurso de práticas pedagógicas Seleção é voltada a educadores da rede municipal que atuam no Semiárido; prazo segue até 3 de dezembro

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares que atuam na rede municipal de ensino de municípios do Semiárido já podem se inscrever na 2ª edição do Concurso de Boas Práticas Pedagógicas em Educação Contextualizada.

Promovido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o concurso recebe inscrições até 3 de dezembro de 2026.

A seleção é voltada a profissionais maiores de 18 anos que residam na região semiárida brasileira. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro: R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 12 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro.

Além da premiação, as 15 práticas mais bem avaliadas serão reunidas em um e-book publicado pela Editora Massangana, da Fundaj.

Práticas pedagógicas

Podem concorrer trabalhos que relacionem os conteúdos curriculares às características socioambientais do Semiárido, incluindo iniciativas de valorização da cultura e da identidade regional.

Também serão aceitas experiências com produção e utilização de materiais didáticos ou paradidáticos relacionados à realidade dos estudantes.

Os trabalhos devem ser apresentados em formato de texto descritivo, com extensão entre 12 e 25 páginas. O documento pode incluir ilustrações e tabelas.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário disponibilizado pela Fundaj. O concurso contempla municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O edital, com as regras de participação, pode ser consultado neste link.

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