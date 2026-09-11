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FORMAÇÃO Fundaj abre inscrições para oficina gratuita sobre performance e corpo-objeto; saiba mais Formação reúne práticas de performance, escrita de si e objetos afetivos em seis encontros

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) abriu inscrições gratuitas até quarta-feira (16) para a oficina “Performance: Investig[ações] sobre o corpo-objeto”.

Promovida pela Unidade de Artes Visuais, ligada à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), a atividade será ministrada pelo artista e arte-educador Ronni Fx, com encontros presenciais e atividade remota.

A oficina será realizada no Campus Ulysses Pernambucano, no Derby, nos dias 21, 23, 25, 28 e 30 de setembro e em 2 de outubro, das 13h30 às 16h30.

A programação ocorrerá às segundas, quartas e sextas-feiras, com carga horária total de 20 horas, sendo 18 presenciais e duas destinadas a uma atividade assíncrona.

Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas para arte-educadores, artistas, estudantes e demais interessados com idade mínima de 18 anos.

A seleção levará em consideração a ordem de inscrição, o perfil do público-alvo e as respostas às perguntas sobre a motivação para participar da oficina e a relação dos candidatos com o corpo e o objeto.

Corpo e memória

Durante os seis encontros, os participantes terão contato com dinâmicas de ativação corporal, jogos de repetição e exercícios de escrita de si.

As atividades utilizarão gestos e objetos afetivos pessoais como dispositivos para a construção de narrativas autobiográficas.

A programação também abordará discussões estéticas relacionadas às vanguardas históricas do século XX e à arte contemporânea.

A proposta é analisar como o corpo se consolidou, ao longo da história da arte contemporânea, como campo de manifestação artística e de expressão de protesto.

A oficina busca ainda compreender o corpo como suporte de memórias e cicatrizes construídas no cotidiano.

Os objetos ordinários presentes na rotina serão utilizados como mediadores de experiências, permitindo aos participantes investigar as memórias associadas a esses itens e seu potencial para estimular movimentos, posturas e impulsos criativos.

Ao final da atividade, cada participante deverá estruturar um programa performativo individual, que será vivenciado e compartilhado com o grupo.

A proposta pretende reunir as experiências desenvolvidas durante os encontros em uma criação própria relacionada às relações entre corpo, objeto e memória.

O resultado da seleção será divulgado na próxima quinta-feira (17), e os candidatos selecionados receberão um e-mail de confirmação, que deverá ser respondido em até 24 horas.

Os participantes que cumprirem a carga horária prevista receberão uma declaração de participação ao término da oficina.

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