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Educação

Fundaj abre inscrições para três novos cursos de especialização gratuitos até o dia 18 de junho

Formações abordam ciências sociais de dados, igualdade racial e uso pedagógico do cinema

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Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) abriu inscrições para três novos cursos de especialização gratuitos Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) abriu inscrições para três novos cursos de especialização gratuitos - Foto: Fundaj/Divulgação

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio de sua Diretoria de Formação Profissional e Inovação (Difor), abriu inscrições para três novos cursos de pós-graduação lato sensu.

Ao todo, estão sendo oferecidas 50 vagas para cada curso, que possuem carga horária de 360 horas. São eles: Ciências Sociais de Dados, Ações Afirmativas e Promoção de Igualdade Racial e Cinema e Educação.

O período de inscrição para os três cursos começou nessa terça-feira (19) e estará aberto até o dia 18 de junho.

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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulários eletrônicos específicos.

A Fundaj reserva 25% das vagas para candidatos autodeclarados negros, indígenas, quilombolas, ciganos, trans ou pessoas com deficiência.

Além disso, 20% das vagas são destinadas a inscritos no CadÚnico e integrantes de famílias de baixa renda. Outras informações estão disponíveis nos editais relativos a cada curso.

Confira quais são os cursos ofertados:
Ciências Sociais de Dados
O curso de Especialização em Ciências Sociais de Dados: aplicações de métodos quantitativos à análise social e à avaliação de políticas públicas será ofertado na modalidade a distância (EaD), com atividades síncronas e assíncronas.

O objetivo é capacitar profissionais para a produção, análise e comunicação de evidências quantitativas voltadas à formulação, à gestão e ao monitoramento de políticas públicas.

O público-alvo inclui analistas, gestores governamentais, servidores públicos e pesquisadores de diversas áreas.

Confira o Edital Difor/Fundaj nº 05/2026: https://bit.ly/4udDBkz
Link de inscrição: https://forms.gle/j2uJHtUwCHtYxVJz9

Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Racial
Também na modalidade a distância (EaD), a Especialização em Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Racial visa formar especialistas capazes de atuar na gestão e avaliação de políticas pautadas na justiça racial.

A formação é voltada para servidores públicos, profissionais de organizações não governamentais (ONGs) e pesquisadores da temática racial ou de políticas públicas.

O currículo abrange temas como identidade e identificação racial, além da interseccionalidade nas políticas públicas.

Confira o Edital Difor/Fundaj nº 06/2026: https://bit.ly/43c59Li
Link de inscrição: https://forms.gle/gF4JPayG1cn4esjE7

Cinema e Educação
Diferente dos demais, o curso de Especialização em Cinema e Educação será realizado na modalidade presencial, com aulas no Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no bairro do Derby, na Zona Norte do Recife.

A pós-graduação busca formar educadores e profissionais aptos a integrar as linguagens audiovisual e cinematográfica às práticas de ensino na Educação Básica e em espaços educacionais não formais.

É destinado a docentes, egressos de licenciaturas, pedagogia, artes e comunicação.

Confira o Edital Difor/Fundaj nº 07/2026: https://bit.ly/42WaiY5
Link de inscrição: https://forms.gle/P7nx52GsZBdcPujv7

Dúvidas e informações serão esclarecidas pelo e-mail: [email protected]

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