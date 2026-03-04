A- A+

EVENTO Fundaj e IBGE inauguram centro de pesquisas e dados em Casa Forte Unidade Casa Brasil terá totens interativos e acesso gratuito a mais de 1 bilhão de dados sobre o país

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inauguram, no dia 24 de março, uma unidade da Casa Brasil no Recife. O espaço funcionará no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, Zona Norte da Capital, com foco na democratização do acesso a informações geográficas e estatísticas.

O novo equipamento contará com totens interativos, computadores para pesquisa e mapas, permitindo que estudantes e o público em geral acessem as plataformas do IBGE. Ao todo, o Instituto disponibiliza cerca de 1,5 bilhão de dados para consulta pública, fundamentais para estudos acadêmicos e formulação de políticas públicas.

Expansão no Nordeste

A unidade de Casa Forte será a sexta do país e a terceira do Nordeste. As outras ficam na Sudene, também no Recife, e em Fortaleza (CE). As outras três estão no Sudeste, no Rio de Janeiro (RJ), em Juiz de Fora (MG), e no Norte, em Belém (PA). Além de consultas, o novo local deve sediar exposições, atividades educativas e formações voltadas à realidade da região.

A cerimônia de inauguração está marcada para as 17h e contará com a presença dos presidentes das duas instituições, Márcio Pochmann, do IBGE, e Márcia Angela Aguiar, da Fundaj.



Serviço:

Data: 24 de março

Horário: 17h

Local: Avenida Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife - PE,

Aberto ao público

