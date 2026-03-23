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RECIFE Fundaj e IBGE inauguram unidade da Casa Brasil nesta terça-feira (24) Novo espaço conta com totens interativos; estreia acontece no bairro de Casa Forte

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizam, às 15h desta terça-feira (24), a cerimônia de inauguração da unidade da Casa Brasil IBGE Fundaj – Recife.

O novo espaço funcionará no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, na Zona Norte da Cidade, e será aberto pelo presidente do IBGE, Márcio Pochmann, e pela presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar.



A iniciativa busca expandir a presença da rede Casa Brasil IBGE no Nordeste e consolidar a cooperação institucional entre as duas entidades federais. A unidade contará com totens interativos, computadores voltados à pesquisa, mapas e diferentes produtos de divulgação do acervo digital do IBGE.



As plataformas do instituto reúnem cerca de um trilhão de variantes e 1,5 bilhão de dados, totalmente disponíveis para consulta pública e uso em estudos, formulação de políticas públicas e atividades educacionais.

Além de garantir acesso às bases de dados, a Casa Brasil IBGE Fundaj – Recife também deve sediar ações de formação, exposições e atividades educativas, aderindo à dinâmica acadêmica e cultural da instituição e ampliando as possibilidades de circulação e reprodução do conhecimento sobre o Brasil, com foco especial em realidades do Nordeste.



No país, há cinco unidades da Casa Brasil IBGE em três regiões em funcionamento:

Nordeste : na Sudene em Recife, em Pernambuco, e outra em Fortaleza, no Ceará;

: na Sudene em Recife, em Pernambuco, e outra em Fortaleza, no Ceará; Norte : em Belém, no Pará;

: em Belém, no Pará; Sudeste: na capital fluminense, no Rio de Janeiro, e em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O equipamento fortalece a interlocução entre produção de dados, pesquisa acadêmica e sociedade, sendo centralizado na democratização do acesso às informações estatísticas e geocientíficas.



Serviço:

Inauguração da Casa Brasil IBGE Fundaj – Recife

Data e horário: Terça-feira, 24 de março, às 15h

Local: Fundação Joaquim Nabuco, ao lado do Museu do Homem do Nordeste

Endereço: Avenida Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife

Sobre: Totalmente gratuito e aberto ao público

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