Fundaj e IBGE inauguram unidade da Casa Brasil nesta terça-feira (24)
Novo espaço conta com totens interativos; estreia acontece no bairro de Casa Forte
A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizam, às 15h desta terça-feira (24), a cerimônia de inauguração da unidade da Casa Brasil IBGE Fundaj – Recife.
O novo espaço funcionará no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, na Zona Norte da Cidade, e será aberto pelo presidente do IBGE, Márcio Pochmann, e pela presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar.
A iniciativa busca expandir a presença da rede Casa Brasil IBGE no Nordeste e consolidar a cooperação institucional entre as duas entidades federais. A unidade contará com totens interativos, computadores voltados à pesquisa, mapas e diferentes produtos de divulgação do acervo digital do IBGE.
As plataformas do instituto reúnem cerca de um trilhão de variantes e 1,5 bilhão de dados, totalmente disponíveis para consulta pública e uso em estudos, formulação de políticas públicas e atividades educacionais.
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Além de garantir acesso às bases de dados, a Casa Brasil IBGE Fundaj – Recife também deve sediar ações de formação, exposições e atividades educativas, aderindo à dinâmica acadêmica e cultural da instituição e ampliando as possibilidades de circulação e reprodução do conhecimento sobre o Brasil, com foco especial em realidades do Nordeste.
No país, há cinco unidades da Casa Brasil IBGE em três regiões em funcionamento:
- Nordeste: na Sudene em Recife, em Pernambuco, e outra em Fortaleza, no Ceará;
- Norte: em Belém, no Pará;
- Sudeste: na capital fluminense, no Rio de Janeiro, e em Juiz de Fora, em Minas Gerais.
O equipamento fortalece a interlocução entre produção de dados, pesquisa acadêmica e sociedade, sendo centralizado na democratização do acesso às informações estatísticas e geocientíficas.
Serviço:
Inauguração da Casa Brasil IBGE Fundaj – Recife
- Data e horário: Terça-feira, 24 de março, às 15h
- Local: Fundação Joaquim Nabuco, ao lado do Museu do Homem do Nordeste
- Endereço: Avenida Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife
- Sobre: Totalmente gratuito e aberto ao público