Fundaj e IBGE realizam seminário sobre a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar no Recife

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A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) promovem, na segunda-feira (26), o seminário “PeNSE: Os Desafios da Saúde Escolar: Pesquisa, Intervenção e Políticas Públicas”.



O encontro será realizado na Sala Calouste Gulbenkian, no Campus Gilberto Freyre da Fundaj, em Casa Forte, das 8h30 às 17h15. As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela internet.





O evento trará ao Recife o coordenador nacional do levantamento, Marco Antônio Ratzsch de Andreazzi, e reunirá participantes para discutir os dados produzidos e suas contribuições para a formulação da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE).



A iniciativa, desenvolvida em parceria com os ministérios da Saúde e da Educação, mapeia desde 2009 fatores de risco e proteção entre alunos de 13 a 17 anos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, abordando temas como saúde mental, alimentação, atividades físicas e uso de substâncias.



A programação inclui palestras no turno da manhã sobre a coleta de dados e, à tarde, oficinas práticas e mesas de diálogo voltadas para a conversão dos indicadores em políticas públicas eficazes.



De acordo com a presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, a discussão desses dados é fundamental para subsidiar ações de melhoria nas condições de vida da juventude.



Confira a programação completa:

Manhã

Apresentação da pesquisa e metodologia

8h30 às 9h – Abertura e boas-vindas

9h – O que é a PeNSE?

Marco Antônio Andreazzi (IBGE)

10h às 10h30 – Intervalo

10h30 às 11h30 – Metodologia e coleta de dados

Marco Antônio Andreazzi (IBGE)

11h30 às 12h – Perguntas e debate



Tarde

Oficina prática e mesa de diálogos

14h às 15h15 – Oficina prática: Explorando os temas da PeNSE

Marco Antônio Andreazzi (IBGE)

15h15 às 15h45 – Intervalo (coffee break)

15h45 às 17h15 – Mesa: Transformando a PeNSE em projetos de intervenção, pesquisas e políticas públicas

Alexandre Zarias (Fundaj)

Julio Cezar Gaudêncio (UFAL e Fundaj)

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