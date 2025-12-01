A- A+

NATAL Fundaj realiza tradicional Cantata de Natal nesta segunda-feira (1º) O evento será realizado no campus Gilberto Freyre, em Casa Forte

As celebrações natalinas da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) estão começando. Nesta segunda-feira (1º), a partir das 16h, a instituição realiza sua tradicional Cantata de Natal, que vai reunir arte, música e o espírito que a festividade traz.

A apresentação, gratuita e aberta ao público, ocorre na varanda do Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães, o casarão do campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

O encontro será comandado pelo Coral da Fundaj, composto por cerca de 60 cantores, dentre funcionários terceirizados, servidores e estagiários da Casa. Além de dar o tom da comemoração com canções clássicas e regionais, o grupo regido pelo maestro Jadson Oliveira marca a inauguração das luzes que vão enfeitar o campus.

Foram convidados para a cantata integrantes dos corais Eletrobras Chesf, Soneto Vocale, Canto no Ponto e Coral Espírita Afag.

O público também vai acompanhar uma apresentação especial do Pastoril Luz Amanhecer, de Olinda, celebrando a cultura popular do folguedo sobre o Natal, que continua sendo uma referência no Nordeste.



Serviço:

Cantata de Natal da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Segunda-feira, 1º de dezembro, às 16h

Varanda do casarão do campus Gilberto Freyre da Fundaj

Avenida Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte

Gratuito e aberto ao público.

