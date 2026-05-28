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Mundo Fundo de ajuda ao arquipélago ameaçado pela crise climática investiu em combustíveis fósseis Investigação mostra que o fundo, administrado pela empresa americana Mercer, investiu em minas de carvão, exploração de gás e na maior refinaria de petróleo do mundo

O arquipélago de Tuvalu, um dos países mais vulneráveis à crise climática, confiou em um fundo fiduciário para enfrentar a elevação do nível do mar. Mas uma investigação da AFP revelou que esse fundo, administrado por uma empresa americana, vem investindo em combustíveis fósseis.

O arquipélago do Pacífico Sul anunciou que analisa a “exposição a combustíveis fósseis” desse fundo, dotada de 200 milhões de dólares (1 bilhão de reais), após tomar conhecimento das revelações da AFP.

A investigação mostra que o fundo, administrado pela empresa americana Mercer, investiu em minas de carvão, exploração de gás e na maior refinaria de petróleo do mundo.

Tuvalu é uma série de atóis de coral e está entre os países mais expostos aos efeitos da crise climática, como a elevação do nível do mar, a acidificação dos oceanos e a propagação de doenças tropicais.

A superfície terrestre é tão pequena que a pista do aeroporto internacional também é usada como quadra esportiva.

Diante da fragilidade de sua economia e dos recursos naturais escassos, Tuvalu depende de um fundo fiduciário governamental para financiar sua luta contra a crise climática.

Sua gestão foi confiada em 2022 à Mercer, que investiu os recursos em fundos com participação em grandes empresas de combustíveis fósseis, segundo documentos financeiros e relatórios oficiais consultados pela AFP.

O Fundo Fiduciário de Tuvalu foi criado em 1987 com o apoio da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido e é uma fonte crucial de financiamento para um país altamente dependente da ajuda externa.

O ativista local Richard Gokrun classificou como "realmente chocante" o fato de o país estar ligado a investimentos em combustíveis fósseis, responsáveis pelo aquecimento global que ameaça sua sobrevivência.

“Somos muito desenvolvidos ao abandono dos combustíveis fósseis, porque vemos o impacto no país”, disse à AFP, de Funafuti, o homem que trabalhou nos serviços meteorológicos.

“As maiores mudanças que vemos são a elevação do nível do mar. Há novas áreas sendo inundadas”, acrescentou Gokrun.

A Mercer não quis responder em detalhes. “Não comentamos nem fornecemos análises sobre nossos clientes ou suas carteiras de investimento”, indicou.

"Impactos adversos"

As diretrizes estratégicas de Tuvalu são claras nos “objetivos de investimento” do fundo.

“Tuvalu é especialmente vulnerável aos impactos adversos da mudança climática, por isso convém refletir isso na estratégia de investimento”, diz o documento.

O fundo, explícito no texto, deve minimizar sua exposição “às reservas de combustíveis fósseis e às emissões de carbono”.

Segundo um relatório trimestral de setembro de 2025, a Mercer investiu o dinheiro de Tuvalu em fundos especializados em categorias como "ações australianas", "ações internacionais" e "mercados emergentes".

A Mercer não é obrigada a especificar todas as empresas da carteira, mas publica as dez maiores participações. A AFP analisou os investimentos feitos em 14 fundos.

O chamado fundo de “mercados emergentes” investiu na multinacional indiana Reliance Industries, segundos documentos datados de dezembro de 2025.

A Reliance é dona do complexo petroquímico de Jamnagar, no oeste da Índia, apresentada como a maior refinaria de petróleo bruto do mundo.

Jamnagar emitiu cerca de 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2022, tornando-se a refinaria de petróleo mais poluente do mundo, segundo a ONG Climate Trace.

Fundos para combustíveis fósseis

Tuvalu também investiu em um fundo administrado pela Mercer com participação nas empresas de serviços públicos Southern Company e Duke Energy, a segunda e a terceira maiores emissoras de gases de efeito estufa dos Estados Unidos, segundo o Political Economy Research Institute.

A Mercer também aplicou dinheiro de Tuvalu em fundos ligados à gigante mineradora Rio Tinto e ao grupo australiano de petróleo e gás Woodside Energy, um dos maiores emissores do país, segundo dados governamentais.

Esses investimentos são especialmente sensíveis para Tuvalu, que tentaram sem sucesso convencer a Austrália e não ampliar por 40 anos a concessão do projeto de gás North West Shelf, operado pela Woodside.

A ministra do Clima do arquipélago, Maina Talia, anunciou então que as emissões desse projeto ameaçavam “a sobrevivência” das ilhas.

Cerca de 12% do Fundo Fiduciário de Tuvalu, ou seja, cerca de 25 milhões de dólares (126 milhões de reais), foram investidos em "ações australianas", cuja principal participação é no grupo minerador BHP, o maior do planeta.

Embora a BHP tenha reduzido sua exposição ao carvão nos últimos anos, mantém participações em minas australianas que extraem esse combustível para a produção de aço.

"Sentença de morte"

Tuvalu será foco de atenção internacional este ano, ao receber vários líderes em uma cúpula especial antes da COP31 da Turquia.

O arquipélago confia na conferência climática da ONU para atrair "novos contribuintes" para o seu fundo fiduciário, segundo um relatório do governo divulgado em setembro.

Seu primeiro-ministro, Feleti Teo, classificou como "imoral e inaceitável" conceder subsídios e exportar combustíveis fósseis.

“É uma sentença de morte para nós que os países maiores continuam abrindo novos projetos de combustíveis fósseis”, afirmou há dois anos.

Os investimentos feitos pela Mercer parecem “não demonstrar praticamente nenhuma consideração formal pela crise climática”, segundo Sebastian Gehricke, especialista em finanças climáticas da Universidade de Chicago.

As revelações da AFP “claramente desativar uma investigação mais aprofundada” e a “divulgação completa das participações” do fundo, acrescenta Iván Díaz-Rainey, professor de finanças da Universidade Griffith, na Austrália.

Uma porta-voz informou que o Fundo Fiduciário de Tuvalu analisa sua exposição a combustíveis fósseis à luz das revelações da AFP.

"Como Tuvalu é especialmente vulnerável aos impactos adversos da mudança climática, o Fundo Fiduciário de Tuvalu busca minimizar ao máximo sua exposição às reservas de combustíveis fósseis e às emissões de carbono", declarou à porta-voz.

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