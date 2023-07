A- A+

Protestos Funeral de jovem morto pela polícia começa sob tensão no subúrbio de Paris Multidão acompanha a cerimônia do lado de fora da Grande Mesquita Ibn Badis, em Nanterre; protestos resultaram em 1.311 prisões na última noite

Centenas de pessoas estão reunidas na manhã deste sábado para acompanhar o funeral do jovem Naël Merzouk, de 17 anos, morto a tiros pela polícia francesa, na manhã de terça-feira. O público se aglomerou e acompanhou a saída do carro de uma funerária com destino à Grande Mesquita Ibn Badis, em Nanterre, onde haverá uma cerimônia religiosa. Os jornalistas da AFP presentes no local descrevem uma atmosfera "muito tensa".

O funeral acontece após uma noite de novos distúrbios registrados na França, promovidos por jovens inconformados com a morte de Naël, em consequência da violência policial. De acordo com o último balanço das autoridades francesas, 1.311 foram presas nos protestos violentos com incêndios, depredação e saques.

O carro deixou a funerária por volta das 12h, no horário local. Uma cerimônia fúnebre está marcada para o início da tarde na mesquita Ibn Badis. O enterro ocorrerá no cemitério de Mont Valérien.

— Descanse sua alma, que a justiça seja feita. Vim para apoiar a mãe, ela só tinha ele, coitada — disse à AFP uma mulher de Nantes, que não quis revelar o seu nome, à saída da funerária.

Apesar dos pedidos da família de Naël para que a cerimônia fosse o mais intimista possível, e longe das câmeras, centenas de pessoas se reuniram para homenagear o jovem. De acordo com o Le Monde, uma grande multidão está presente para prestar uma última homenagem ao jovem. Mas nem todos conseguem entrar na mesquita.

Segundo o jornal, erca de 200 homens e mulheres rezam na calçada e na calçada em frente à mesquita, estendendo suas roupas no chão para se ajoelharem.

Após sucessivas noites de violência, o presidente Emmanuel Macron adiou sua visita de Estado à Alemanha.

