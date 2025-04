A- A+

Itália Funeral do Papa: caixão foi fechado com moedas, medalhas e rogito; saiba o que é Francisco foi colocado em caixão de madeira simples, revestido de zinco

No funeral do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos na segunda-feira (21), foram colocados dentro de seu caixão objetos que refletem sua trajetória e simbolizam o legado de seu pontificado. Entre eles estão moedas e medalhas cunhadas durante seu papado, além de um documento oficial conhecido como rogito, que resume os principais marcos de seu pontificado.

Diferentemente de seus antecessores, que eram sepultados em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho, Francisco optou por um único caixão de madeira simples, revestido de zinco, fazendo jus com seu desejo por uma cerimônia fúnebre mais modesta.

O Papa Francisco usa vestes litúrgicas necessárias para o sepultamento de um Pontífice: uma casula vermelha, sinal do sacrifício e da liturgia do falecido, o pálio e a mitra branca na cabeça.



As mãos do Papa estão entrelaçadas em oração ao redor de um rosário de pontas pretas, no dedo ele usa seu anel de prata, o mesmo que ele havia escolhido desde a época de seu ministério na Argentina.

O Papa Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, local que frequentava para orações antes e depois de suas viagens. Sua sepultura será marcada por uma simples lápide de mármore com a inscrição "Franciscus" e uma reprodução de sua cruz peitoral, refletindo sua preferência por simplicidade e humildade.

