Funeral do Papa: cortejo terá rota de 6 km e passagem pelo Coliseu até chegar a basílica

O cortejo fúnebre do Papa Francisco, falecido aos 88 anos, percorrerá um trajeto de aproximadamente seis quilômetros pelas ruas de Roma neste sábado (26), após a missa solene na Praça de São Pedro. O destino final será a Basílica de Santa Maria Maior, onde o Pontífice será sepultado, conforme seu desejo de descansar fora das criptas papais tradicionais.

A cerimônia fúnebre está marcada para sábado, às 10h (horário local), na Praça de São Pedro, e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re. Espera-se a presença de mais de 200 mil pessoas, de acordo com o jornal inglês The Guardian, incluindo líderes mundiais como Donald Trump, Lula, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e o príncipe William.

Segundo a agência Agenzia Nazionale Stampa Associata (Ansa), o percurso exato ainda não foi definido, mas deve passar pelo Corso Vittorio Emanuele II até a Piazza Venezia, de onde seguirá em direção aos Fóruns Imperiais e ao Coliseu, somando ao todo cerca de 6 km.

O sepultamento marca uma ruptura com a tradição, já que Francisco será o primeiro Papa em mais de um século a ser enterrado fora da Basílica de São Pedro. A escolha reflete seu compromisso com a simplicidade e a proximidade com os mais humildes.

O conclave para a escolha do novo Papa deve começar em 6 de maio, com 135 cardeais eleitores reunidos no Vaticano. Entre os nomes cotados estão os cardeais Matteo Zuppi (Itália), Pietro Parolin (Secretário de Estado) e Luis Antonio Tagle (Filipinas).

