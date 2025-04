A- A+

VATICANO Funeral do Papa movimenta lojinhas de souvenir a religiosos ao redor da Praça São Pedro Vaticano anunciou presença de 50 chefes de Estado eleitos

Do outro lado da rua de paralelepípedos que acompanha os as colunas que circundam a Praça São Pedro fica uma lojinha de souvenirs religiosos que sobrevive desde 1898 — segundo a placa sobre a porta. Neste sábado, a lojista Cristina Palotino, que trabalha no local há um ano, contou que nas últimas semanas e, principalmente, dias, o movimento foi incrível. Os itens que mais saem: umas de geladeira e rosários.

— Eu via o Papa todas semanas, escutava ele falar por oito minutos — disse Cristina, que conta ter visto muitas vezes o Papa passar com o papamóvel e acenar para os fiéis. — Ele era um grande homem. Ele amava as pessoas que não eram religiosos também.

A polícia italiana divulgou que cerca de 140 mil pessoas lotam a Praça de São Pedro e as ruas próximas que desembocam no local para assistir ao funeral do Papa Francisco neste sábado.

"Cerca de uma hora antes do início da cerimônia, a Praça de São Pedro está quase cheia, com capacidade para 40 mil pessoas. Estima-se que 100 mil pessoas já estejam presentes na Via della Conciliazione, a avenida que conduz ao Vaticano, e nas ruas adjacentes, disse a instituição de segurança em comunicado.

De dentro de uma banquinha de revistas que vende calendários com as imagens do Papa e bolsas de algodão estampando pontos turísticos de Roma, o dono assiste à cerimônia pelo telão instalado na praça de São Pedro.

A equatoriana Maria Neli Ante chegou na Praça de São Pedro às 5h30 para acompanhar a missa do funeral do Papa Francisco. Minutos antes de começar a missa, ela rezava em meio a multidão deprimida contra a grade que separa os que conseguiram entrar na Praça de São Pedro e os que ficaram do lado de fora – mas ainda muito perto.

– Vim porque queria estar perto do Papa, ter uma visibilidade para acompanhá-lo de perto em seu último dia de despedidas – contou ao GLOBO Maria Neli, que mora em Roma. – É muito emocionante, porque é uma experiência única que vivo pela primeira vez e também é muito emocionante ver tanta gente chegar, o amor imenso que têm pelo Papa, tantas pessoas, e me impressiona também porque são muitos jovens.

A cerimônia terá duração de uma hora e meia e contará com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres. O caixão de madeira e zinco, que foi lacrado na noite de sexta-feira, foi levado para a praça em frente ao altar.

Dezenas de chefes de Estado e de governo confirmaram presença no funeral do Papa Francisco, que acontece neste sábado. O Vaticano anunciou, na quinta-feira, a presença de 50 chefes de Estado eleitos, como o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o americano Donald Trump, e 10 monarcas. Outras 130 delegações estrangeiras estão confirmadas.

O funeral do Papa Francisco teve início com uma antífona — um breve canto litúrgico — e um salmo. Assim como a maior parte da cerimônia deste sábado, os textos estão em latim. “Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei”, cantaram o coro e os fiéis. (Concedei-lhe o descanso eterno, ó Senhor, e que a luz perpétua o ilumine.)

