A- A+

BRASIL Fungo encontrado pela Anvisa em "café fake" está associado ao aumento do risco de tumores; entenda Substância tóxica, chamada micotoxina, também pode causar problemas no fígado e nos rins

Nesta segunda-feira (2) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) determinou que fossem recolhidos os produtos de três marcas que vendiam "café fake" no país. Todos os itens apresentam irregularidades e não devem ser consumidos, conforme informou a autarquia.

Marcas proibidas pela Anvisa

Foram vetadas a fabricação, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o consumo dos três produtos. As marcas são:

Pó para o Preparo de Bebida Sabor Café - Master Blends Indústria de Alimentos Ltda.

Pó para o Preparo de Bebida Sabor Café Tradicional Marca Melissa - D M Alimentos Ltda.

Pó para o Preparo de Bebida Sabor Café Preto Marca Pingo Preto - Jurerê Caffe Comércio de Alimentos Ltda.

Dentre os problemas encontrados na inspeção pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), está a presença da ocratoxina A, uma micotoxina, ou seja, toxina produzida por fungos. No Brasil, a Anvisa determina um limite máximo para a presença de micotoxinas.

O risco da micotoxina

De acordo com pesquisas recentes, a ocratoxina A é uma toxina proveniente de algumas espécies de fungos filamentosos pertencentes aos gêneros Aspergillus e Penicillium, segundo o Laboratório de Análises Micotoxicológicas, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A substância já foi ligada a aumento do risco para o desenvolvimento de tumores no esôfago, assim como problemas nos rins e no fígado. Como todas as micotoxinas, ela tende a aparecer principalmente em grãos.

Além disso, a principal característica dessas substâncias tóxicas é que lavagens e produtos de limpeza não conseguem removê-las do alimento facilmente. Por isso, como os "cafés fake", é recomendado que seja feito o descarte dos produtos contaminados.

Veja também